Предвыборная лихорадка в Харькове, очереди во львовских центрах вакцинации – видео недели
Источник:24 канал
Выборы мэра в Харькове вышли на финишную прямую, кандидаты не брезговали заниматься гречкосеянием. В центрах Львовской вакцинации начали наблюдать настоящие аншлаги.
Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнайте дальше.
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Финиш предвыборной кампании в Харькове
Кандидаты в мэры Харькова за несколько дней до выборов 31 октября 2021 года устроили агитационную погоню. Обещали превратить город в Донецк, раздавали чашки со своими портретами и мясо в агитационных свертках.
Как агитировали на выборах в мэры Харькова: смотрите видео
Очередь на вакцинацию во Львове
Львовяне массово пошли вакцинироваться в специализированные точки в торговых центрах. Образовались очереди на сотни людей, чтобы получить свою дозу защиты от COVID-19.
Вакцинационный аншлаг во Львове: смотрите видео
Старт судебной реформы
В Украине наконец-то сдвинулась с мертвой точки судебная реформа. Высший совет правосудия наконец-то сформирует Этический совет, который должен начать работу в ноябре.
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Моршин стал "антиковидным" курортом
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Массовая иммунизация в Моршине: смотрите видео
Социальный ресторан в Виннице
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