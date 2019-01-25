Предвыборная кампания Порошенко и Тимошенко: как они борются за избирателя

По состоянию на 25 декабря свои документы в ЦИК внесли 20 кандидатов. Среди них есть Юлия Тимошенко, которая занимает первые места в рейтинговых списках. Ее партия уже провела съезд советского формата и попала в несколько скандалов.

Популизм "главных акул" выборов

– Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время своего съезда показала скандальный ролик в поддержку своего лидера Юлии Тимошенко, где одним из спикеров был известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Не прошел и дня, как эта информация через полмира долетела и до самого писателя. Он возразил, что поддерживает Юлию Тимошенко.

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– Съезд Юлии Тимошенко – это пафосная штука, к которой готовятся 3-4 месяца. Биографический ролик они сделали по примеру западных политиков. Ролик с Коэльо записывался примерно 2010-2011 годах. Эти кадры можно использовать уже надолго. Человек говорил на тот момент не о кандидате в президенты Тимошенко, а о человеке Тимошенко. А он говорил в тот момент, когда у Тимошенко были проблемы с Януковичем. Сейчас Коэльо не хочет связываться с политикой, а потому опроверг информацию.

– "Батькивщина" придумывает, что это не агитационный фильм, а не биографический, тогда у меня только один вопрос – а зачем его вообще показывать на съезде, где вы выдвигаете ее в кандидаты? Киборги, Филарет и другие – это все история пересечения красных линий, а у Юлии Владимировна это бывает часто.



Патриарх Филарет на съезде партии Юлии Тимошенко

– По информации СМИ, Петра Порошенко будут выдвигать в кандидаты на пост президента Украины 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. Якобы они планируют, что должны присутствовать не только депутаты от БПП, но и все члены правительства вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также ожидают присутствие мэра Киева Виталия Кличко.

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– Петр Порошенко будто бы планирует баллотироваться как самовыдвиженец. Он это будет делать, чтобы показать, что он президент всей Украины, а не лидер Партии "Солидарность". Это стандартная практика для действующих президентов, чтобы не ассоциироваться ни с одной политической силой. Сценарий выдвижения Порошенко еще отрабатывают. Он будет отличаться от съезда "Батькивщины".

Российское телевидение "пробило дно"

– Представитель издание "Европейская правда" присутствовал в ПАСЕ во время конфликта. По его словам, охранник даже не спорил с тем, что ему нужно напомнить российским журналистам, что так делать не стоит. Для них это была обычная тема. Охрана сразу стала на сторону Украины.

ПАСЕ дает аккредитацию российским журналистам при том, что он не хочет ссориться с Россией, возможно им нравится, когда у них возникают такие проблемы и скандалы.