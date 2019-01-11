Предвыборная лапша или кто из политиков врет больше всех: рейтинг любителей обещаний

Каждый год они обещают нам бесконечно счастливую жизнь, а в результате большинство украинцев в очередной раз получают квест на выживание. Из президентского кресла, здания правительства и парламентской трибуны звучат тысячи обещаний, самые громкие из которых, к сожалению, так и остаются лишь громкими заявлениями. И чем ближе выборы, тем больше лапши на уши избирателей навешивают будущие кандидаты.

"У нас на осень большой план работ. И Избирательный кодекс, и снятие депутатской неприкосновенности", – такие планы на осень озвучил председатель парламента Андрей Парубий, закрывая восьмую сессию парламента. Тогда перечислял их одновременно и в контексте обещанного, и несделанного. Назвал их "отложенной победой". Однако очередное обещание снова отложили.

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Шутки-шутками, но действительно: ни избирательный кодекс, ни снятие депутатской неприкосновенности мы не получили.

Депутаты уже не первый год обещают это сделать, демонстрируют всем своим видом желание это сделать, но в то же время не реализовывают данный запрос населения и не хотят остановить это феодальное общество, которое стоит над схваткой над обычным обществом,

– подчеркнул политолог Николай Давидюк.

То же касается автоматической фиксации нарушений на дорогах и языкового закона. Обещаниями грешит каждый политик: кто больше, кто меньше. Издание "Слово и Дело" посчитало, кто стал рекордсменом за прошлый год.

На первом месте – премьер-министр Украины Владимир Гройсман. За 2018 год дал 128 обещаний. Обжег украинцев тем, что цены на газ для населения расти не будут, однако перед отопительным сезоном провалил обещание. В Кабмине его догоняет министр инфраструктуры Владимир Омелян – 113 заверений. Хоть и обещанный RyanAir полетел, однако большинство обещаний – в процессе.

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Среди парламентариев отметилась глава "Батькивщины" и кандидат на должность президента Юлия Тимошенко, на ее счету за прошлый год – 91 обещание. Но и хитрит и играет на чувствах электората, почти все обещает выполнить в случае победы на президентских выборах.

Местные чиновники также любят рассказать о своих намерениях. Так, на счету городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива – 114 обещаний. Среди глав обладминистраций лидирует глава харьковской ОГА Юлия Светличная. Она озвучила 57 намерений.



Рейтинг лжецов-политиков

Больше всего спекулируют сейчас на теме выборов и социальной обеспеченности: бедность, тарифы, зарплаты, быт. Поэтому перед выборами эксперты советуют включить критическое мышление.

Скажем, сравнивать обещания с его компетенциями. Когда депутат обещает нам снизить в 2 или в 20 раз тарифы на тепло, газ и тому подобное, а это не сфера его компетенции – это заведомо ложные обещания,

– отметила политолог Юлия Тищенко.

И чем ближе к выборам, тем больше политики врут. Ловили на слове будущих кандидатов аналитики VoxUkraine. Обнаружили, что с лета 2018 года лапши на ушах украинцев стало значительно больше.



Обещания политиков с лета 2018 года

В последние месяцы все меньше правды в словах президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана. Половина их спитчей – правда. Остальное – ложь и преувеличение. Однако они – не лидеры.

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Больше всего врет соратник Медведчука – Вадим Рабинович. Почти все, что звучит из его уст – сплошная манипуляция и неправда. Чуть меньше обманывает Юлия Тимошенко – лишь 30% ее слов правдивы. Почти так же – еще один кандидат в президенты – экс-регионал Юрий Бойко.