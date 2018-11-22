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      Предвыборные гастроли: почему пиар-ход Порошенко опасен для украинцев

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      Петр Порошенко в своей предвыборной активности превзошел всех украинских руководителей. Он постоянно перерезает парадные ленты, посещает школы, больницы и почтовые отделения. Источники в его окружении утверждают, ставку на это ему посоветовали сделать политтехнологи.

      Ножницы и кусок красной ленты – этими атрибутами Президент Петр Порошенко ловко орудует, и все чаще. К официальным открытиям объектов во всех уголках Украины готовятся заранее: дороги перекрывают, магазины закрывают.

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      Активно перерезать ленты гаранту посоветовали политические консультанты. Как можно чаще встречаться с избирателями под любым предлогом: открывать дороги, школы, заводы, что угодно. И он это радостно делает. Рассчитывая вернуть утраченные народные симпатии.

      Спешно открываются новые школы, больницы и куда менее "стратегические" сооружения, а из-за традиционной криворукости исполнителей после отъезда главы государства новостройки часто оказываются непригодными.

      К примеру, на опорную школу в Покровске на Донбассе потратили 60 миллионов гривен. А уже через год после торжественного открытия в школе снова делают ремонт. Оббитые стены, треснувшие зеркала и линолеум, который нужно стелить наново.

      покровськ школа
      Обвал потолка в опорной школе в Покровске

      Такая же ситуация и во Львове. Весной 2018 года президент отметил своим присутствием торжественное открытие в городе перинатального центра. Президент уехал, а роженицам остались недоработки.

      перинатальний центр
      Открытие перинатального центра / фото ZIK

      Аналитический портал "Слово и дело" посчитал примерно, сколько раз за пять лет президент гастролировал по Украине, перерезая красные ленточки. Четыре раза в 2014 году, 13 – в 2015 году, 31 – в 2016 году, 36 – в 2017 году.

      порошенко
      Сколько раз за пять лет президент гастролировал по Украине

      Только за последние две недели президент слетал на Черкащину, Житомирщину, в Днепр. Пришел на почтовое отделение, на юбилей информагентства, отпраздновал День десантника. И даже открыл новое консульство на турецком курорте.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Донецка Новости Львова
      Источник: 24 канал
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