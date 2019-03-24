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      Предвыборный трюк: эксперт объяснил, подешевеет ли газ

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      Снижение стоимости газа – возможно ли
      Снижение стоимости газа – возможно ли / 24 канал

      Объективных предпосылок для снижения цены на газ у Украины нет. Ситуативные – есть. Благодаря чему "Нафтогаз" смог купить сейчас газ дешевле. Но для украинских потребителей перспективы, что газ подешевеет – призрачные. Это скорее предвыборный трюк.

      Об этом в комментарии 24 канала отметил энергетический эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

       Читайте детальнее в публикации 24 канала: Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях

      Что изменилось в ценах на газ?
      Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине сейчас ниже регулируемой государством. Поэтому "Нафтогаз" решил с 1 апреля продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения – по 8 гривен 38 копеек за "куб". Для бытовых потребителей эта цена – 8 гривен 55 копеек. А с 1 мая цена газа для населения составит 9,3 гривны за кубометр.

      Можно сделать трюк – снизить цену. Но временно. Я рассматриваю разговоры о снижении цен на газ как предвыборные трюки. Политикам так хочется. Поэтому они нашли такой вариант. Можно хоть и нулевую цену на газ сделать. Только какая будет цена этого "газового рая"? Кто будет за это платить,
      отметил Гончар.

      Он пояснил: чиновники перед выборами боятся говорить о том, что можно поиграться в популизм и поснижать цену на газ. Но когда ценой этого станет обвал гривны из-за отказа МВФ давать транс и выплату долгов, то быстро забудут, что у нас дешевый газ. Тогда будут проклинать правительство за обвал гривны. Но это не только правительство. Потому что такая популистская политика бывает – из-за "хотелки" потребителей.

      Если бы мы добились полного самообеспечения газом, тогда бы можно было вести речь, что нам неинтересен паритет импортной цены, уверен Гончар. Но – соседняя Румыния имеет почти полное обеспечение собственным газом, они импортируют меньше чем 10%. Но все равно у них цена газа выше, чем у нас.

      Погоня за дешевым газом неоправданная. Дешевый газ не сделал богатой одну газодобывающую страну. Туркменистан, например, не является богатым. А самая богатая страна – Норвегия – имеет дорогой газ. А в своем пенсионном фонде она имеет триллион долларов, накопленных за счет нефти и газа,
      – пояснил эксперт.

      Ко всему, заметил Гончар, если цены на газ снизить – получим сразу увеличение потребления. Потому что дешевый газ не стимулирует ни энергоэффективность, ни экономность.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Энергоэффективность Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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