Преемница Меркель поддержала "Северный поток-2"

Глава немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что проект "Северный поток-2" может стать ответом на отказ Берлина от угольной и атомной энергетики.

Председатель ХДС сказала о проекте, что это для нее "не сердечное дело", пишет ZDF.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что проект уже реализовывается. Она отметила, что уже подписано много контрактов и проект является ответом на отказ от угля и ядерной энергии.

Тем не менее, это проект, который должен учитывать интересы безопасности Украины и других государств региона,

– отметила политик.

Однако, как канцлер, она не обещала ничего, что не может быть сделано для прекращения проекта "Северного потока-2". "Мы хотим гарантий безопасности для Украины, что Украина, как и другие страны, является транзитной страной", – пояснила глава ХДС.

Она также сказала, что российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны в ЕС и его непосредственных соседей, и об этом нужно четко говорить".

Мы должны держаться вместе как Европа,

– добавила она.

К слову, российские оппозиционеры обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой остановить проект "Северный поток-2", поскольку он несет угрозу для глобальной безопасности.

Что такое "Северный поток-2"?

Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальді. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.