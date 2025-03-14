Вместо этого он выдвинул несколько циничных условий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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На каких условиях Путин готов пойти на перемирие

По данным издания, глава Кремля не уточнил требования России относительно 30-дневного перемирия. Однако, намекнул на них, заявив, что любое мирное соглашение должно устранить "первопричины конфликта". Такие слова Путина свидетельствуют о том, что максималистская позиция Москвы до сих пор не изменилась.

Стоит отметить, что под "первопричинами" диктатор имел в виду расширение НАТО на восток, которое он считает катализатором российско-украинской войны. Как говорят в издании, это является четким признаком того, что его согласие на прекращение огня зависит от получения определенных гарантий безопасности для своей страны.

Одной из них может быть обещание, что Украина никогда не присоединится к НАТО, а в будущем на территории страны не будет европейских миротворческих сил от членов Альянса.

Кроме этого, Путин объяснил, почему Москва не хочет соглашаться на немедленное перемирие. В частности, он рассказал о ситуации в Курской области, вторжение на территорию которой было унизительным для Кремля. Вероятно, диктатор боится, что, остановив наступление, россияне потеряют преимущество и дадут украинцам время перегруппироваться.

Несмотря на это, Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия в попытке достичь мирного соглашения. Вероятно, таким образом он пытается избежать негативной реакции со стороны Белого дома.