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      Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины

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      Украина собирается прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Текст законопроекта появился 3 декабря на сайте Верховной Рады.

      Прекращение действия Договора освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия.

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      Договор действует с 1997 года и предусматривает, что Украина и Россия являются стратегическими партнерами, признают нерушимость границ друг друга, территориальную целостность. И обязуются не вредить безопасности друг друга. Российская Федерация нарушила абсолютно все положения этого договора. Таким образом де-факто нормы договора не выполняются Россией почти пять лет.

      С прекращением действия этого договора Украина запоздала минимум на 4 года, считает вице-спикер парламента Оксана Сыроед. Это надо было делать еще в феврале 2014 года, когда Россия начала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

      Нет смысла в существовании этого договора, если одна из сторон в одностороннем порядке их нарушает. Почему другая в одностороннем порядке должна их выполнять,
      – пояснила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

      Действие Договора о дружбе продлевалось автоматически каждые десять лет. Следующая пролонгация должна произойти до 1 апреля следующего года. Ранее Украина направила в Россию ноту о том, что в одностороннем порядке прекращает его действие.

      Мы не готовы на основе стратегического партнерства и уважения норм международного права сотрудничать с Российской Федерацией. Что-то ограничивает нашу готовность. Собственно говоря, ограничивают действия Российской Федерации,
      – отметил глава правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

      Хоть президент и внес законопроект как неотложный, нардепы не смогут его срочно рассмотреть. Поскольку, перед его внесением в сессионный зал – комитет должен рассмотреть ноту протеста в Россию о расторжении договора. Ее, как известно, МИД направил нашим соседям еще два месяца назад. А вот показать парламентариям забыл. А согласно процедуре – только после рассмотрения ноты.

      Все действия этой власти по разрыву договоров очень хаотичны. Они вызваны политическими интересами или какой-то ситуацией,
      – сказал Яременко.

      Кроме договора о дружбе, в Украине до сих пор действуют еще с десяток двусторонних договоров с Российской Федерацией, которые до сих пор не денонсированы. Например, Договор о границе или о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Напомним, 17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. 19 сентября документ вступил в силу.

      Срок действия договора о дружбе с РФ заканчивается 31 марта 2019 года и, чтобы он не продлился автоматически, в срок до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально сообщила России о расторжении договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Петр Порошенко Верховная Рада Законодательство МИД Украины Новости России
      Источник: 24 канал
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