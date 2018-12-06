Прекращение действия Договора о дружбе с Россией: Рада приняла историческое решение
Верховная Рада украины поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который инициировал Президент Украины Петр Порошенко.
За это решение проголосовали 277 нардепов.
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Источник: 24 канал
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