Прекращение выплаты пенсий переселенцам незаконно: решение Верховного Суда

Большая палата Верховного Суда Украины отклонила апелляцию Пенсионного фонда и таким образом признала незаконными отказы отделениями Пенсионного фонда выплачивать пенсии временно перемещенным лицам (переселенцам).

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на координатора по адвокации организации "Право на защиту" Дарью Толкач, которая выступила инициатором судебного процесса.

Так, Большая палата оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому прекращение выплат пенсий переселенцам на основаниях, не предусмотренных законом, считается неправомерным. Это касается и так называемой верификации пенсионеров-переселенцев по "спискам СБУ".

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Суть дела заключалась в том, что переселенцы обращаются в суд и пытаются доказать незаконность действий Пенсионных фондов, которые прекращают производить им пенсионные выплаты на основаниях, которые не предусмотрены законом об обязательном пенсионном страховании,

– рассказала Толкач.

По ее словам, Верховный Суд принял решение в так называемом показательном деле, поэтому это решение будет применяться ко всем подобным искам переселенцев в органы Пенсионного фонда.

К слову, с 1 января 2019 года на пенсию в 60 лет смогут выйти только те украинцы, кто имеет минимум 26 лет стажа. Это предусмотрено пенсионной реформой.

Какие пенсионеры входят в "списки СБУ"?

В 2016 году из-за подозрений СБУ без пенсии оказались тысячи вынужденно перемещенных лиц, мол, те проживают на неподконтрольных государству территориях. Как известно, таким пенсионерам Украина решила выплатить деньги после освобождения оккупированных территорий.