Свет и тепло, несмотря на удары: Корецкий оценил готовность Киева к зиме и ответил на вопросы о блэкаутах

Удары по энергетике
Несмотря на беспрецедентное количество российских атак на энергетическую инфраструктуру, Киев в настоящее время обеспечен электричеством, теплом и водоснабжением. Власти ежедневно работают над усилением защиты и разрабатывают резервные сценарии на случай новых обстрелов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, комментируя вероятность реализации наихудшего зимнего сценария для столицы, при котором электроснабжение может обеспечиваться лишь по 2–3 часа в сутки.
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Ситуация в энергосистеме Киева и последствия атак
- Электроэнергия: в городе действуют очереди отключений, однако киевляне имеют доступ к свету.
- Теплоснабжение: несмотря на вражеские удары, подачу тепла удается обеспечивать.
- Водоснабжение: объекты имеют резервное питание, поэтому жители столицы стабильно получают воду.
Изменение стратегии противника и подготовка к зиме
Главный враг – это Россия, и виновата во всех отключениях света и тепла – временных или более постоянных – только Россия. Важно доносить этот четкий посыл, чтобы мы внутри страны не искали виновных, а сосредоточились на том, как предвидеть и предотвратить максимально возможные негативные последствия
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