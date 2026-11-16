Свет и тепло, несмотря на удары: Корецкий оценил готовность Киева к зиме и ответил на вопросы о блэкаутах

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, комментируя вероятность реализации наихудшего зимнего сценария для столицы, при котором электроснабжение может обеспечиваться лишь по 2–3 часа в сутки.

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Ситуация в энергосистеме Киева и последствия атак

По словам Корецкого, количество ударов по подстанциям и объектам генерации электроэнергии за последние месяцы в разы превышает показатели прошлого года. Из-за этого в энергосистеме действуют графики отключений – в часы пиковой нагрузки применяют от полутора до трех очередей.

В то же время энергетикам удалось сохранить часть мощностей, а поврежденные объекты пытаются восстановить как можно быстрее. На сегодняшний день ситуация в столице остается под контролем:

Электроэнергия: в городе действуют очереди отключений, однако киевляне имеют доступ к свету.

в городе действуют очереди отключений, однако киевляне имеют доступ к свету. Теплоснабжение: несмотря на вражеские удары, подачу тепла удается обеспечивать.

несмотря на вражеские удары, подачу тепла удается обеспечивать. Водоснабжение: объекты имеют резервное питание, поэтому жители столицы стабильно получают воду.

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Изменение стратегии противника и подготовка к зиме

Премьер-министр признал, что впереди еще зимний период, однако подчеркнул: работа над устранением ошибок и улучшением защиты ведется ежедневно. Специалисты готовят резервные варианты на случай различных сценариев развития событий, чтобы минимизировать последствия будущих атак.

Также власти обратили внимание на существенное изменение тактики России. Оккупанты сознательно выбирают невоенные цели, нанося удары по мостам, критической инфраструктуре и украинскому бизнесу. Главная цель такого террора – сделать жизнь в Киеве и городах-миллионниках невыносимой, подорвать экономику и сломить стойкость украинцев.

Главный враг – это Россия, и виновата во всех отключениях света и тепла – временных или более постоянных – только Россия. Важно доносить этот четкий посыл, чтобы мы внутри страны не искали виновных, а сосредоточились на том, как предвидеть и предотвратить максимально возможные негативные последствия– подчеркнул чиновник.