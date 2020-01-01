Премьер Гончарук поздравил с Новым годом и поблагодарил за "очень правильный выбор": видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Кабинет Министров Украины записали новогоднее поздравление. В нем Гончарук, в частности, озвучил мечту превратить Украину в самую успешную страну в мире.

Видео с праздничным приветствием от украинских чиновников опубликовал Кабинет Министров Украины. Прямая речь:

К слову: Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2020 годом: видео

Дорогие украинцы, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение. Мы вам за это очень благодарны.

Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась.

За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения.

В следующем году – я хочу вам пожелать – чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения а нашей стране.

Мы вам благодарны за доверие. С Новым годом и Рождеством Христовым. Искренне ваше, украинское правительство. С Новым годом, Украина.

Новогоднее поздравление Кабинета Министров Украины: смотрите видео

Как украинцы празднуют Новый год?