Премьер Гончарук поздравил с Новым годом и поблагодарил за "очень правильный выбор": видео
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Кабинет Министров Украины записали новогоднее поздравление. В нем Гончарук, в частности, озвучил мечту превратить Украину в самую успешную страну в мире.
Видео с праздничным приветствием от украинских чиновников опубликовал Кабинет Министров Украины. Прямая речь:
К слову: Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2020 годом: видео
Дорогие украинцы, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение. Мы вам за это очень благодарны.
Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась.
За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения.
В следующем году – я хочу вам пожелать – чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения а нашей стране.
Мы вам благодарны за доверие. С Новым годом и Рождеством Христовым. Искренне ваше, украинское правительство. С Новым годом, Украина.
Новогоднее поздравление Кабинета Министров Украины: смотрите видео
Как украинцы празднуют Новый год?
- Большинство проведут новогоднюю ночь дома – 67%, таковы результаты опроса. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.
- До последнего не знали, где встречать Новый 2020 год 6,3% опрошенных украинцев.
- Некоторые украинцы решили провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4%. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.
- Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом. 0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "кругу" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.