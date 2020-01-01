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      Премьер Гончарук поздравил с Новым годом и поблагодарил за "очень правильный выбор": видео

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      Гончарук и Кабмин поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством / zbruc.eu

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Кабинет Министров Украины записали новогоднее поздравление. В нем Гончарук, в частности, озвучил мечту превратить Украину в самую успешную страну в мире.

      Видео с праздничным приветствием от украинских чиновников опубликовал Кабинет Министров Украины. Прямая речь:

      К слову: Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2020 годом: видео

      Дорогие украинцы, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение. Мы вам за это очень благодарны.

      Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась.

      За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения.

      В следующем году – я хочу вам пожелать – чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения а нашей стране.

      Мы вам благодарны за доверие. С Новым годом и Рождеством Христовым. Искренне ваше, украинское правительство. С Новым годом, Украина.

      Новогоднее поздравление Кабинета Министров Украины: смотрите видео

      Как украинцы празднуют Новый год?

      • Большинство проведут новогоднюю ночь дома – 67%, таковы результаты опроса. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.
      • До последнего не знали, где встречать Новый 2020 год 6,3% опрошенных украинцев.
      • Некоторые украинцы решили провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4%. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.
      • Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом. 0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "кругу" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Рождество Новогодние праздники Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Украины
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