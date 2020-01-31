Премьер Гончарук рассказал "лайфхак", как вдвое уменьшить платежку за отопление

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершил рабочую поездку в Житомирскую область, где воочию убедился в эффективности тепломодернизации домов. По его словам, жители домов, которые провели термомодернизацию, платят за отопление в среднем вдвое меньше, чем их соседи.

Воочию осмотрел и пообщался с жителями одного из жилых домов в Житомире, где мероприятия по термомодернизации провели еще в прошлом году, рассказал премьер в своем телеграм-канале.

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Для сравнения он приводит суммы платежек за отопление в двухкомнатных квартирах соседних домов:

энергоэффективный дом – 677 гривен;

дом, который нуждается в термомодернизации – 1 тысяча 211 гривен.

Каким образом была проведена термомодернизация

В доме заменили все окна, двери, среди которых входные, двери в тамбуре и в полуподвальных помещениях энергоэффективными. Кроме того, осуществили теплоизоляцию дома.

На это пришлось потратить 899 тысяч гривен. Казалось бы, сумма неоправданно высокая и вообще не подъемная, но значительную ее часть компенсировали из бюджетов.

Так, из госбюджета выделили 285 тысяч гривен, из городского – 267 тысяч, а из областного – 8 тысяч. Если речь идет об обычном четырехэтажном доме, то остаток суммы составит всего лишь менее 5,5 тысяч гривен с каждой квартиры.

Путем элементарных математических подсчетов можно прийти к выводу, что эту сумму можно компенсировать экономией на платежках за отопление уже за 10 месяцев или за два отопительных сезона.