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Премьер Израиля смешным жестом отреагировал на победу Нетты на Евровидении 2018: видео

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Реакция Нетаньяху на победу Нетты на Евровидении 2018
Реакция Нетаньяху на победу Нетты на Евровидении 2018 / Коллаж 24 Канал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал забавный жест, реагируя на победу на Евровидении 2018 представительницы страны Нетты Барзилай.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter-странице израильского лидера.

Отметим, что участница Евровидения 2018 от Израиля Нетта Барзилай победила в конкурсе с песней "Toy".

В коротком ролике Нетаньяху показал движения курицы, которая ассоциируется с победной песней Нетты.

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Журналисты, которые стояли неподалеку от политика, оценили его чувство юмора и залились смехом от такого жеста.

К слову, после победы Нетты Барзилай на Евровидении 2018 Нетаньяху заявил, что Евровидение 2019 состоится в Иерусалиме.

 

 

 

Теги: LifeStyle Евровидение 2018 Евровидение Новости Израиля Нетта Барзилай Курьезные новости Биньямин Нетаньяху
Источник: 24 Канал
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