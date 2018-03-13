Премьер-министр и глава разведки попали под взрыв в секторе Газа: есть раненые
С утра 13 марта по киевскому времени на пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллах и главы разведки Маджида Фараджа произошел взрыв, в результате которого 7 человек получили ранения. Вполне вероятно, что взорвалась самодельная бомба.
Что касается самих чиновников, то, как сообщает Euronews, ни один из них не пострадал.
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Кроме того отмечается, что палестинский премьер сейчас находится в Газе, где посещает запланированное мероприятие.
По информации СМИ, Хамдаллах, резиденция которого располагается на Западном берегу реки Иордан, ехал в Газу, чтобы открыть завод по переработке отходов.
Администрация президента Палестины уже обвинила группировку ХАМАС в том, что произошло.
Что такое ХАМАС? Аббревиатура полного названия организации ''Харакат аль-мукавама аль-исламийя'' (''Исламское движение сопротивления"). Его штаб-квартира располагается в Тегеране. Имеет политическое (легальное) и военное (нелегальное) "крылья". Легальное "крыло" занимается ведением пропаганды и вербовкой новых членов через мечети и социальные учреждения. Военное крыло (так называемые "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама") проводит боевые операции.