Премьер-министр и глава разведки попали под взрыв в секторе Газа: есть раненые

С утра 13 марта по киевскому времени на пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллах и главы разведки Маджида Фараджа произошел взрыв, в результате которого 7 человек получили ранения. Вполне вероятно, что взорвалась самодельная бомба.

Что касается самих чиновников, то, как сообщает Euronews, ни один из них не пострадал.

Читайте также: Израиль обстрелял палестинскую территорию – сектор Газы

Кроме того отмечается, что палестинский премьер сейчас находится в Газе, где посещает запланированное мероприятие.

По информации СМИ, Хамдаллах, резиденция которого располагается на Западном берегу реки Иордан, ехал в Газу, чтобы открыть завод по переработке отходов.

Администрация президента Палестины уже обвинила группировку ХАМАС в том, что произошло.

#BREAKING: Convoy transporting Palestinian PM Rami Hamadullah and head of intel services Gen. Majid Farraj targeted by an explosive device in #Gaza: The 2 weren't hurt, 7 injured. PA: "Hamas is behind the assassination attemp" pic.twitter.com/9lLeZC6r1y — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 березня 2018 р.

Что такое ХАМАС? Аббревиатура полного названия организации ''Харакат аль-мукавама аль-исламийя'' (''Исламское движение сопротивления"). Его штаб-квартира располагается в Тегеране. Имеет политическое (легальное) и военное (нелегальное) "крылья". Легальное "крыло" занимается ведением пропаганды и вербовкой новых членов через мечети и социальные учреждения. Военное крыло (так называемые "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама") проводит боевые операции.