Премьер-министр Италии заявил, что Евросоюз находится на грани раскола из-за мигрантов

Глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что ЕС рискует распасться, если не придет к консенсусу в вопросе мигрантов.

Об этом сообщило издание ANSA со ссылкой на заявление Джузеппе Конте о встрече с европейским комиссаром по внутренним делам Димитрисом Аврамопулосом.

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Если мы будем продолжать стоять на месте, не имея общего пути, мы рискуем разрушить европейское строительство,

– сказал Конте.

Аврамопулос также провел переговоры с вице-премьером и министром внутренних дел Италии Матео Сальвини, который занял жесткую позицию правительства об отказе в доступе мигрантам к Италии.

Ранее вице-премьер Италии Матео Сальвини во время визита в Польшу заявил, что Варшава и Рим станут локомотивом возрождения европейских ценностей на континенте.

Напомним, что 23 декабря 2018 года министр внутренних дел Италии Матео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию более 300 беженцев, спасенных испанской гуманитарной организацией Pro Activa Open Arms в Средиземном море.