Премьер-министр Израиля прервал визит в Париж из-за ситуации в Секторе Газа

Биньямин Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа прервал визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, и теперь возвращается в Израиль.

Об этом сообщило издание Times of Israel.

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В связи с ситуацией на юге (в районе сектора Газа) премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль,

– говорится в обнародованном заявлении.

Израильская армия сообщила, что в воскресенье во время операции военных в секторе Газа началась перестрелка с палестинскими радикалами. Ни один из военнослужащих, участвовавших в операции, захвачен не был. Впоследствии армия сообщила о перехвате системой ПВО "Железный купол" двух запущенных из сектора Газы ракет. Сирены воздушной тревоги срабатывали с вечера воскресенья в приграничных с палестинским анклавом районах Израиля не менее 10 раз.

Палестинское агентство Maan со ссылкой на министерство здравоохранения анклава сообщил, что в результате операции израильского спецназа в секторе Газа погибли шесть палестинцев и семь получили ранения. Отмечается, что среди убитых два командира "Бригад Иззэддина аль-Кассама" – боевого крыла, контролирует движение ХАМАС.