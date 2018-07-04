Премьер Польши категорически высказался о строительстве "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа не требует строительства нового газопровода России, а сам этот проект представляет угрозу энергобезопасности ЕС.

Об этом он заявил во время своего обращения к Европарламенту, передает "Укринформ".

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"Все усилия в Восточной Европе по энергетической безопасности могут быть подорваны проектом "Северный поток-2". Это не экономический проект, а политический. Евросоюз в нем не нуждается", – заявил Моравецкий.

По его словам, строительство "Северного потока-2" предоставит России дополнительные рычаги влияния на формирование политики в ЕС, что создает риски дестабилизации региона.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Также, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода выдали в Финляндии и Швеции.



США считают, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" создает проблемы безопасности для стран Запада, поэтому против него могут быть введены санкции. В частности, против немецких компаний, которые будут участвовать в строительстве.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.