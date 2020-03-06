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      Премьер Шмыгаль рассказал, планирует ли менять руководство таможни

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      Отправлять Нефедова в отставку без аудита таможни – несправедливо, – Шмыгаль / delo.ua

      Перед сменой Кабинета Министров Украины Владимир Зеленский называл одной из причин невыполнение госбюджета на 16 миллиардов гривен, из которых 13 миллиардов – провал поступлений с таможни. Новоназначенный премьер Денис Шмыгаль убежден, что перед сменой руководства таможни нужно провести аудит и беседы с нынешними руководителями.

      Сейчас Кабмин работает над анализом причин невыполнения государственного бюджета, а также ищет источники, благодаря которым в первом квартале года удастся выполнить бюджет. Об этом Денис Шмыгаль рассказал в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

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      Фактически ежедневно мы работаем с экономическим блоком. Вплоть до того, что и сегодня, и завтра (в субботу, выходной день – 24 канал) мы будем работать с руководителями таможни, налоговой и казначейства. Работа ведется,
      – подчеркнул премьер-министр.

      Он заверил, что когда у правительства будут соответствующие цифры, они будут предоставлены украинцам. Мол, власть хочет быть прозрачной и честной с гражданами относительно того, в какой ситуации сейчас находится страна.

      "Мы определим причины, почему так произошло (говорится о провале таможни – 24 канал). Если это курс гривны – значит курс, если злоупотребление – значит злоупотребление. Мы это все покажем, проведя аудит", – заверил Денис Шмыгаль.

      В то же время он отметил, что для того, чтобы принимать кадровые решения, нужны должные основания. Мол, прежде всего нужно справедливо решить, какова причина.

      Что известно о возможных кадровых изменениях на таможне?О проблемах с таможней говорил Президент Украины Владимир Зеленский перед рассмотрением Радой вопроса об отставке правительства Алексея Гончарука. Фактически это была единственная цифра в большом обращении президента. Он заявил, что из-за проблем на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.

      После смены правительства начали распространяться слухи и об отставке главы Гостаможни Максима Нефедова. Опять же, по слухам, за молодого реформатора якобы вступились западные лоббисты, которые просят оставить Нефедова на посту, чтобы он имел возможность завершить реформу украинской таможни.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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