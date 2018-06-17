Премьер Венгрии наградит футболистов-сепаратистов из Закарпатья за победу в непризнанном ЧМ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 июня наградит закарпатскую футбольную команду "Карпаталия", которая победила в чемпионате мира среди представителей непризнанных территорий. Отметим, что этот чемпионат состоялся в Европе под эгидой непризнанной конфедерации CONIFA.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.



"По информации ИС, сегодня, 17 июня. На территории Венгрии в с. Тарпа (около Украино-венгерской границы, рядом с КПП "Лужники") состоится вручение псевдокоманде "Кубка победителей". В этом мероприятии примут участие члены правительства Венгрии, предполагается участие и премьер-министра Виктора Орбана", – говорится в сообщении.

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Он отметил, что на футболках членов команды "Карпаталия" была изображена "украинско-венгерская" символика и обозначена территория Закарпатской области.

Тымчук также сообщил некоторые подробности об организаторе команды Тиборе Тиборовиче Фееше. Он является депутатом Береговского райсовета (Закарпатье) от Демократического союза венгров Украины (УМДС, UMDSZ). Ранее Фееш работал в таможенной службе, проходил службу совместно с действующим главой Закарпатского областного совета Михаилом Ривисом. Оба чиновника были уволены за организацию контрабанды.

"Фееш имеет венгерский паспорт. По данным группы ИС, в это время изучает вопрос о возвращении домой в Закарпатье, консультировался о возможности избежания ответственности за организацию такой команды и принял решение ждать на территории Венгрии, как будет складываться ситуация", – отметил нардеп.