Что посмотреть в кино в августе – Топ-5 самых ожидаемых фильмов

Премьеры фильмов 2018 года действительно поражают своей помпезностью и кинематографическими рекордами. Среди них есть и августовские новинки, которые входят в списки самых ожидаемых фильмов года и поражают своими актерскими составами и сюжетными интригами.

В летнюю жаркую погоду самое время отложить все свои несрочные дела и устроиться как можно удобнее, чтобы посмотреть интересные и захватывающие фильмы.

Читайте также: Самые ожидаемые фильмы 2018 года: рейтинг IMDb

Несмотря на то, что время лучших кинопремьер часто приходится на весенний или осенний период, летний сезон 2018 года порадовал поклонников не меньше. Ленты "Парк Юрского периода", "Рэмпейдж" или "8 подруг Оушена" устроили настоящий фурор по итогам кассовых сборов.

Трудно сказать, что их высоко оценили кинокритики и зрители, ссылаясь на рейтинги IMDb, однако посмотреть фильмы и сформировать собственные наблюдения все же стоит. Последний месяц лета тоже собрал несколько кинопремьер, которые стоит посмотреть на украинских киносеансах.

"Кристофер Робин" (Christopher Robin)

Американский приключенческий фильм режиссера Марка Форстера о маленьком мальчике Кристофере Робине мир увидит 1 августа, а украинские киноманы – уже 2 августа. Трогательный и очень хороший фильм, основанный на книгах Алана Милна о Винни-Пухе, является игровой адаптацией франшизы киностудии Walt Disney Pictures.

"Кристофер Робин": официальный кадр из фильма

В сюжете фильма речь идет о том, как мальчик Кристофер Робин, который пережил невероятное количество происшествий с друзьями в Стоакровом лесу, теперь вырос и перестал верить в чудеса. Винни Пух и его компания пытается вернуть мужчину в мир сказки и напомнить ему веселое и неповторимое детство.

Главную роль Кристофера Робина в сказочной истории исполнил знаменитый шотландский актер и звезда "Звездных войн" Юэн Макгрегор. Кроме него в фильме встречается такая знаменитость как Хейли Этвелл в роли Эвелин, жены Кристофера, которая также известна своим участием в лентах Вселенной Marvel. Роли Винни-Пуха, Кролика, Совы, Иа и других выполнили такие актеры как Джим Каммингс, Питер Капальди, Тоби Джонс и Брэд Гарретт соответственно.

"Кристофер Робин": смотреть трейлер фильма онлайн

"Мамма Mиa! 2" (Mamma Mia! Here We Go Again)

Долгожданный сиквел мюзикла "Мамма Mia!" 2008 года появится в украинских кинотеатрах 9 августа. Хотя мировая премьера американского мюзикла-комедии состоялась еще 18 июля (как и первой оригинальной ленты 10 лет назад), украинские фанаты Мерил Стрип и Аманды Сейфрид увидят его через пару недель.

Читайте также: Шер поцеловала в губы Мерил Стрип перед фотографами: пикантные кадры выходки

Кинокартина Ола Паркера производства Legendary Pictures и Universal Pictures, состоявшейся через пять лет после событий первого фильма, рассказывает о взрослой дочери Донны Софи. Девушка хочет открыть на острове Калокаири семейную таверну в память о ее матери, которая умерла за год до этого, но внезапно узнает, что беременна первенцем.

"Мамма Mia! 2": официальный кадр из фильма

Софи устраивает вечеринку в честь открытия заведения и одновременно узнает, как сама когда-то появилась на свет, когда ее мать была беременна ею в таком же возрасте. Старые знакомые актеры снова встречаются в фильме и наполняют его старой романтической атмосферой, которая нас очаровала еще в первом фильме.

Среди актерского состава фильма встретятся такие звезды как Мерил Стрип, Лили Джеймс, Аманда Сейфрид, Колин Ферт, Хью Скиннер, Пирс Броснан, Шер и многие другие. Первый фильм был экранизацией мюзикла, который базировался на песнях группы АВВА, и уже в новом фильме ожидается услышать снова 19 песен культовой диско-группы.

"Мамма Mia! 2": смотреть трейлер фильма онлайн

"Шпион, который меня бросил" (The Spy Who Dumped Me)

Боевик-комедию "Шпион, который меня бросил" режиссера Сусанны Фогель в Украине презентуют 9 августа, однако мировая премьера несколько быстрее – 2 августа. Фильм производства Lionsgate Films покажет не только захватывающую историю двух женщин-подруг, которые будут попадать в различные проблемы, но и представит отличный актерский "каст".

"Шпион, который меня бросил": официальный кадр из фильма

Сюжет фильма рассказывает о двух лучших подругах Одри и Морган, которые неожиданно становятся участниками шпионской истории. Экс-бойфренд первой из них случайно оказывается спецагентом американской разведки и за время своей службы наживает немало врагов. Именно поэтому двух девушек ждут многочисленные засады, погони через всю Европу и стрельба, однако финал, по словам создателей фильма, будет совсем неожиданным.

Читайте также: Шпион, который меня бросил: сюжет и трейлер фильма, в котором сыграли две украинки

Главные роли кинокартины выполнили Мила Кунис и Кейт Маккиннон. Также кроме Милы, которая является актрисой украинского происхождения, в фильме второстепенную роль исполнит 20-летняя актриса Иванна Сахно, которая родом из Киева. Ленту еще дополнят такие знаменитости как Сэм Хьюен, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон и другие.

"Шпион, который меня бросил": смотреть трейлер фильма онлайн

"Мэг" (The Meg)

9 день августа и действительно увенчался рядом достойных кинолент, которые стоит посмотреть заядлому киноману. Американский фантастический фильм ужасов режиссера Джона Туртельтаоба под названием "Мэг" является очередной работой студии Warner Brothers. Фильм построен на сюжете научно-фантастической книги 1997 года "Мэг: роман глубокого террора" американского писателя Стива Альтена, который сначала пытались экранизировать в Walt Disney Pictures, но в 2015 году права перекупила выше названная киностудия.

"Мэг": официальный кадр из фильма

В фильме рассказывается о профессоре палеонтологии Джонасе Тейлоре, который берется за широкомасштабное исследование глубин океана, а именно – Марианской впадины. Вместе с напарницей Джекс он узнает о следах существования мегалодона, – доисторического хищника невероятных размеров. Очень скоро их предположения сбываются и между учеными и жителем глубин разворачивается борьба за жизнь.

В кинокартине приняли участие такие известные звезды Голливуда как Джейсон Стэтхэм и Руби Роуз в главных ролях, а также Рэйн Уилсон, Джессика МакНеми, Робер Тейлор и другие. Режиссер ленты Джон Туртельтаоб отличился не только руководством этого проекта, бюджетом в 150 миллионов долларов, но и режисерской работой над такими известными фильмами как "Сокровище нации", "Ученик чародея", "Пока ты спал" и другие.

"Мэг": смотреть трейлер фильма онлайн

"Не волнуйся, он далеко не уйдет" (Do not Worry, He Will not Get Far on Foot)

Американский драмедийный фильм "Не волнуйся, он далеко не уйдет" режиссера Гас Ван Сента появится на украинских экранах 30 августа, в то время как мировая премьера состоялась еще 19 января. Как и в некоторых предыдущих фильмах, картина производства Amazon Studios построена на сюжете автобиографической одноименной книги Джона Каллагана.

Читайте также: Миссия невыполнима: Последствия 2018: трейлер и сюжет фильма с Томом Крузом

Как и в книге, так и в фильме речь идет о жизни карикатуриста Джона, который вырос с приемными родителями и с раннего возраста начал пить. В свои 21 он попадает в ужасную автокатастрофу, в которой он навсегда лишается возможности передвигаться собственными ногами. Мужчина-повеса и алкоголик теперь становится прикованным к инвалидной коляске, из-за чего резко меняет свою жизнь.

"Не волнуйся, он далеко не уйдет": официальный кадр из фильма

После длительной адаптации он начинает посещать клуб анонимных алкоголиков и открывает в себе талант карикатуриста. В 27 лет он приобретает мировую славу.

Идея снять фильм об истории Каллагана появилась еще в 1989 году, – тогда главную роль хотел сыграть Роббин Уильямс. Но проект так и не был реализован и только в 2016 году главная роль досталась Хоакину Фениксу. В фильме-драме также появляются такие звезды как Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Удо Кир и другие.

"Не волнуйся, он далеко не уйдет": смотреть трейлер фильма онлайн