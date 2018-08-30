Что посмотреть в сентябре: лучшие премьеры фильмов

Начало нового сезона в кинематографе всегда многообещающее. Особые новинки в мире кино продюсеры и режиссеры часто "откладывают" на конец календарного года. А все потому, чтобы фанаты с нетерпением ждали своих любимых героев.

Это касается и фильмов Вселенной Marvel, и студии Disney, и многих других именитых киностудий. Поэтому этой осенью мы еще увидим новых супергероев Венома и Аквамена, и узнаем продолжение истории магического зоолога Ньюта Скамандера, и насладимся автобиографической картиной о легендарном музыканте Фредди Меркьюри.

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А пока нам придется в сладком ощущении ждать громкие кинопремьеры осени и сделать небольшую сентябрьскую паузу для легких и не слишком высокобюджетных фильмов.

Предлагаем вашему вниманию подборку сентябрьских кинопремьер, которые стоит посмотреть в кругу семьи и друзей.

"Мята" (Peppermint)

Напряженный боевик-триллер режиссера Пьера Мореля выйдет на мировые и украинские телеэкраны 6 сентября. Кинокартина студии Lakeshore Entertainment рассказывает о матери Райли Норт, которая в счастливом браке с мужем воспитывает маленькую дочку. Но однажды ее жизнь претерпит настоящий крах, когда во время жестокого нападения на семью убивают ее родных людей.

"Мята": официальный кадр из фильма

Когда же убийц так и не наказывают по закону, женщина решает отомстить злоумышленникам и превращается в настоящую городскую партизанку, которая после долгих лет тренировок устраивает собственное правосудие над людьми. Благодаря ей преступность в ее районе резко падает и единственные люди, которых это не устраивает – это правоохранители, которые начинают разыскивать отважную женщину.

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Американская лента отличилась особой актрисой, которая и сама знает, что такое семейные проблемы. Это знаменитая Дженнифер Гарнер, которая также является бывшей женой Бена Аффлека и до сих пор помогает ему справиться с алкоголизмом. Среди других актеров в фильме можно будет увидеть Ричарда Кебрала, Тайсона Риттера, Майкла Мозли и других.

"Мята": смотреть трейлер фильма онлайн

"Тайный дневник Симона Петлюры"

Украинский историко-биографический фильм, премьера которого состоится 6 сентября, обязательно должен быть в вашем списке главных кинокартин начале осени. "Тайный дневник Симона Петлюры" еще в 2016 году победил в питчинге Госкино и получил государственное финансирование почти в 24 миллиона гривен. Другие средства на съемки кинокартины режиссер Олесь Янчук вместе со сценаристами Михаилом Шаевичем и Александром Шевченко получили от Украинского конгрессового комитета Америки.

Фильм рассказывает о 1917-1921 годах в Украине, когда лидер УНР Симон Петлюра пытается противостоять большевистской России, но все же не выдерживает давления и эмигрирует в Париж. Через влияние российских агентов даже на французских владениях жизнь Петлюры постоянно находится под угрозой. Чтобы прекратить любую проукраинскую деятельность мужа, советские спецслужбы нанимают во Франции человека, который должен его убить.

"Тайный дневник Симона Петлюры": официальный кадр из фильма

Долгожданная лента, над сценарием и концепцией которой создатели работали долгие шесть лет, все же увидела свет. Хоть дневника у политического деятеля Симона Петлюры самом деле не было и такой художественный вымысел вызвал много критики со стороны реконструкторов, украинская лента все же заслуживает на просмотр. Съемки фильма проводились в Киеве и Львове, а главным актером стал знаменитый украинский художник Сергей Фролов, а также такие звезды как Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Олег Треповский и даже действующий министр культуры Евгений Нищук.

"Тайный дневник Симона Петлюры": смотреть трейлер фильма онлайн

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" (Johnny English Strikes Again)

Комедийная приключенческая лента режиссера Дэвида Керра выйдет в мировом и украинском прокате 20 сентября. "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" стал продолжением фильма 2011 года и третьим по счету, который рассказывает о суперагенте. Очень забавная и веселая кинокартина студии Universal Pictures, как и в предыдущих фильмах является пародией на шпионские боевики, в том числе про Джеймса Бонда.

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Неуклюжий и смешной агент Джонни Инглиш, роль которого исполнил знаменитый Роуэн Аткинсон, вновь вернулся, чтобы спасти мир. За взлом электронной базы суперагентов Великобритании, только он остался в тени и ему теперь поставлена сверхсложная задача. Агент должен одолеть главного врага, который является не только очень опасным, но и очень привлекательным, – очаровательную Офелию.

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия": официальный кадр из фильма

Что интересно, ее роль исполнила французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая в 2008 году была девушкой Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия". Стоит отметить, что английский комик-актер Роуэн Аткинсон не только исполнил главную роль в фильме, но и стал сопродюсером и принимал участие в написании сценария. Другие роли в "Агенте Джонни Инглиш" исполнили такие звезды как Джейк Лейси, Бен Миллер, Миранда Геннесси и другие.

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия": смотреть трейлер фильма онлайн

"Простая услуга" (A Simple Favor)

Американская детективная кинокартина, режиссером которой стал Пол Фиг, выйдет в мировой прокат 13 сентября, а вот украинские зрители смогут ее увидеть только 20 сентября. Студия Lionsgate в 2016 году приобрела права на экранизацию одноименного романау писательницы Дарси Белл и выпустила собственный фильм. Критики часто сравнивают будущую ленту с фильмами "Потерянная" и "Девушка в поезде", которые также стали экранизациями романов.

"Простая услуга": официальный кадр из фильма

"Простая услуга" рассказывает про молодую мамочку-блогершу Стефани, которая знакомится с состоятельной женщиной Эмили. Незнакомка сразу завораживает своей красотой и быстро завязывает дружбу со Стефани. Впоследствии роскошная и загадочная женщина просит у блогера про одну услугу, после которой внезапно исчезает. Поиски полиции не дают никаких результатов и Стефани вместе со своим мужем решают разобраться, куда же делась Эмили из маленького городка.

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Главные роли в фильме исполнили две известные актрисы Блейкл Лайвли и Анна Кендрик. Второстепенные роли также исполнили такие знаменитости кино как Генри Голдинг, Руперт Френд, Эндрю Реннеллс, Эрик Джонсон и другие. Для пиар-кампании фильма американская актриса Блейк Лайвли весной удалила все свои фото из Instagram, сыграв с пользователями игру в "Виселицу". Подробнее об этом читайте по ссылке.

"Простая услуга": смотреть трейлер фильма онлайн

"Дом с часами в стенах" (The House with a Clock in Its Walls)

Фэнтезийная семейная лента появится в мировом прокате 20 сентября, а вот украинцы смогут увидеть ее только 27 сентября. Фильм, который очень напоминает всем известную ленту 2016 года "Дом странных детей", снят по одноименному роману Джона Беллерса.

Как оказалось, сначала писатель написал свою книгу для взрослых, а потом он решил ее адаптировать под детское издание. Еще в 1979 году на основе сюжета этой книги была снята телевизионная версия истории. Уже в 2018 году был снят фильм и его режиссером стал Элай Рот ("Бесславные ублюдки", "Жажда смерти", "Кто там").



"Дом с часами в стенах": официальный кадр из фильма

Фильм студии Amblin Entertainment рассказывает о 10-летнем мальчике Льюисе, который переезжает жить к своему дяде Джонатану в старинный дом. Все было бы хорошо, если бы не постоянный цокот часов, спрятанных в стенах. Чтобы его найти, мальчик вместе с дядей и доброй соседкой миссис Цимерман погружаются в мир настоящей магии и волшебства, который скрывает неприметный дом. Для новой ленты главные роли сыграли такие звезды кино как Кейт Бланшетт, Джек Блэк и Санни Сулджик, а также Рене Голдсберри, Лоренца Иззо, Кайл МакЛоклен и другие.

"Дом с часами в стенах": смотреть трейлер фильма онлайн