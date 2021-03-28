Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про намір піти у відставку. Він планує помінятись посадами з міністром фінансів країни.

Матович 28 березня оголосив, що готовий, аби його пост зайняв Едуар Хеґер. Обидва політики є представниками партії "Звичайні люди та незалежні особистості" (OLaNO).

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За інформацією видання, прем'єр Словаччини вдався до відповідного кроку задля порятунку правлячої коаліції. Ініціатива нібито має розв'язати багатотижневу кризу в уряді.

У своїй заяві словацький політик вибачився перед громадянами за політичну кризу.

Тож чинний міністр фінансів Едуард Хегер повинен взяти на себе керівництво урядом замість Ігора Матовича, і навпаки. Наразі інші члени коаліції погодилися на пропозицію.

Що відомо про політичний скандал у Словаччині