Прем'єр-міністр Словаччини оголосив про намір піти у відставку
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про намір піти у відставку. Він планує помінятись посадами з міністром фінансів країни.
Источник:Aktuality
Матович 28 березня оголосив, що готовий, аби його пост зайняв Едуар Хеґер. Обидва політики є представниками партії "Звичайні люди та незалежні особистості" (OLaNO).
До теми Все через "Супутник V": у Словаччині 6 міністрів пішли у відставку
За інформацією видання, прем'єр Словаччини вдався до відповідного кроку задля порятунку правлячої коаліції. Ініціатива нібито має розв'язати багатотижневу кризу в уряді.
У своїй заяві словацький політик вибачився перед громадянами за політичну кризу.
Тож чинний міністр фінансів Едуард Хегер повинен взяти на себе керівництво урядом замість Ігора Матовича, і навпаки. Наразі інші члени коаліції погодилися на пропозицію.
Що відомо про політичний скандал у Словаччині
Поделиться новостью