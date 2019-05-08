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      Преодоление нацизма – не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру, – Порошенко

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      Порошенко выступил с речью по случаю Дня памяти и примирения
      Порошенко выступил с речью по случаю Дня памяти и примирения / Twitter-аккаунт Петра Порошенко

      Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения и с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако глава государства отметил, что преодоление нацизма – это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру.

      "Слава всем, кто защищал Украину от агрессии со стороны нацистского Третьего рейха и всем современным защитникам, которые защищают нашу родину от вражеских посягательств Российской империи", – сказал Порошенко во время выступления по случаю 74 годовщины завершения Второй мировой войны.

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      К памяти о жертвах украинского народа во Второй мировой войне добавилась сейчас память о тысячах погибших в результате российской агрессии, добавил президент

      Украина, которая не была в те годы независимым государством, де-факто стала членом антигитлеровской коалиции, а украинский народ – народом-победителем, напомнил Порошенко. Хотя окончание Второй мировой так и не сделало Украину свободной.

      "Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики", – подчеркнул глава государства.

      Преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру! Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия". За 5 последних лет мы выработали собственный сценарий празднования Дня победы, приближенный к общеевропейской традиции,
      – сказал Порошенко.

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      Что такое "Бессмертный полк"?Это российская общественная организация, первичная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Она начала активно действовать на территории других государств.

      Так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как ее называют россияне – великой отечественной.

      Друга світова війна головні дати інфографіка історія

      blog_ava
      Главные мифы и правда о Второй мировой войне
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      8190
      Теги: Война Новости России 9 мая День Победы История Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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