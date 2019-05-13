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      Ограничения АМКУ создадут помехи в работе Днепровского коксохимического завода

      6 Читати новину українською
      Сергей Беленький
      Сергей Беленький / cmd-ua.org

      Ограничения в виде обязательств реализовывать значительную часть продукции третьим лицам, после пяти лет рассмотрения Антимонопольный комитет наложил на Днепровский коксохимический завод "(ДКХЗ), будут создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе в части планирования объемов производства.

      Такое мнение 112.ua озвучил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в статье "Монопольное право Антимонопольного комитета: Почему АМКУ годами тормозит бизнес-операции?".

      Через пять лет с момента получения заявки Антимонопольный комитет предоставил разрешение международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест" на покупку более 50% акций "Днепровского коксохимического завода". При этом АМКУ предусмотрел ряд ограничений при осуществлении этой операции.

      "Ограничения, наложенные решением АМКУ в виде обязательств реализовывать значительную часть продукции третьим лицам, создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе в части планирования объемов производства (с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры рынка). Пока будут действовать наложенные АМКУ ограничения, "Метинвест" не будет получать того экономического эффекта, который мог бы быть", – сказал Беленький.

      Согласно наложенным АМКУ ограничением в течение 7 лет "Метинвест" обязан продавать менее половины отдельных видов продукции завода (пек, масло каменноугольное поглощающее, коксовый орех, щебень) третьим лицам, не связанным с ней. Как известно, ДКХЗ специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки. Сведения об объемах реализации продукции в течение всего времени действия ограничений группа должна подавать в АМКУ.

      Известно, что коксохимическое производство – это В2В и может эффективно функционировать только если встроено в вертикально-интегрированную производственную цепочку. Это одна из причин, по которой российская группа "Евраз" в 2014 году, исходя из бизнеса в ГМК Украины, начала искать покупателя на актив, а не оставила его себе, говорят участники рынка.

      Как известно, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в течение пяти лет рассматривал обращение группы "Метинвест" о разрешении на приобретение одного из старейших и знаковых предприятий горно-металлургического комплекса Украины – Днепровского коксохимического завода (ДКХЗ). Решение было принято 19 апреля, однако АМКУ предусмотрел в своем решении ограничения, которые усложнят полноценную операционную деятельность предприятия в течение 7 лет. Ограничения будут создавать серьезные помехи в работе предприятия и являются беспрецедентными, как и сроки рассмотрения комитетом заявки "Метинвеста", говорят эксперты. По их словам, с учетом достаточно высокой конкуренции среди производителей кокса в Украине и отсутствием каких-либо барьеров для импортеров, действия АМКУ напоминают предвзятое и неуважительное отношение ко всей отрасли украинского ГМК.

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      Теги: АМКУ
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