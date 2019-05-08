Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення

Петро Порошенко в останні дні свого правління позбавляє свого наступника важелів впливу на кадрову політику в важливих держструктурах. Днями "через постійний стрес" у відставку достроково подав голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення (НРТР) Юрій Артеменко.

Петро Порошенко гранично оперативно підписав прохання про звільнення, і відразу ж призначив членом НРТР екс-журналіста, співробітника Адміністрації Президента Володимира Горковенка, якого називають "смотрящим" за ЗМІ з боку Банкової і одним з головних ідеологів армії "порохоботів" у соцмережах. Тепер йому пророкують різке підвищення – вже найближчим часом він може очолити Нацраду.



Володимир Горковенко / Фото Радіо Свобода

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Варто відзначити, що НРТР – головний державний орган, який регулює вітчизняний ринок теле- і радіомовлення. Простіше кажучи, це контролююча структура, за допомогою якої влада отримує важелі впливу над "неправильними" каналами за допомогою штрафів або погроз ліквідації ліцензії на мовлення.

Вельми показово, що Артеменко вирішив піти у відставку за два місяці до закінчення терміну своїх повноважень. Перед відходом Артеменко перерахував досягнення колективу Нацради за період свого головування. Серед них – створення мережі Суспільного телебачення і радіо, а також ініціювання мовних квот на радіо.

Для захисту інформаційної безпеки нашої держави було обмежено трансляцію близько 80 телепрограм з держави-агресора. Зате за цей час народилося понад 50 наших рідних, українських супутникових телеканалів,

– зазначив Юрій Артеменко у своїй "прощальній" заяві, оприлюдненій на сайті НРТР.

При цьому, давати "живі" коментарі журналістам тепер вже колишній глава Нацради навідріз відмовляється. Ми також зверталися до нього з проханням більш предметно прокоментувати причини дострокового відходу з високої посади, однак пан Артеменко зазначив, мовляв, все виклав в письмовій заяві і додати йому нічого. До речі, крім "постійного стресу" ще однією причиною відходу з Нацради Артеменко називає те, що отримав привабливу пропозицію по роботі. Щоправда, розкрити нове місце кар'єрних дислокації відмовився.

Юрій Артеменко очолював Національну раду з питань телебачення з 2014 року. До цього він працював журналістом, редактором і був депутатом кількох скликань Верховної Ради. Тут варто акцентувати, що глава держави призначає половину складу Нацради, а другу половину – парламент. Термін повноважень членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення становить п'ять років. Пан Артеменко – єдиний член Нацради за президентською квотою, повноваження якого збігали в цьому році, і замінити якого незабаром мав можливість Володимир Зеленський. Слід врахувати, що призначення своєї квоти в Нацраді – це одне з нечисленних повноважень гаранта, яке не потребує узгодження з парламентом або іншими органами влади.

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Якщо ще троє членів Нацради за президентською квотою не подадуть у відставку, то двох з них новообраний президент зможе замінити тільки у вересні 2020 року, а ще одного – в 2021-му. Президент має повноваження достроково "піти" члена НРТР, однак тільки "за результатами розгляду звіту Національної ради". Даний звіт Нацрада готує один раз на рік – до 1 лютого року, наступного за звітним роком.

Хто ж займе місце Артеменка?

Відповідно до закону, голову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обирають її члени за допомогою таємного голосування. Ця процедура може відбутися вже найближчим часом. Зараз на сайті ради зазначено, що наступне засідання заплановано на 10 травня. Втім, вже сьогодні ні в кого не виникає сумнівів, що новим керівником НРТР стане Горковенко.

Нагорода "За заслуги". Людину, яка вислужувався в АП, проводив відверто сумнівну інформполітику, одним з прощальних Указів президента призначають до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Без дискусій і громадських обговорень. Ганьба,

– прокоментував призначення Володимира Горковенка на своїй сторінці в Facebook голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.



Сергій Томіленко / Фото Детектор медіа

Відповідно до закону, Нацрада повинна бути незалежним регулятором, однак ця структура неодноразово фігурувала в скандалах, пов'язаних з фактичним виконанням вказівок з боку Банкової. Так, взимку минулого року в Інтернеті було оприлюднено листування між нібито Артеменком і нардепами від пропрезидентської фракції БПП, а також "медійниками" Банкової – Віктором Уколовим, Володимиром Горковенком та Олегом Медведєвим. Листування свідчать про те, що керівництво НРТР не тільки брало в розробку усі вказівки Банкової, але і регулярно звітувало про вжиті заходи щодо неугодних для АП телеканалів.

У кулуарах подейкують, що Юрій Артеменко, подавши у відставку за два місяці до закінчення повноважень, вирішив одним пострілом вбити двох зайців. По-перше, зробити "прощальну" послугу Порошенку, звільнивши місце для Горковенка і, таким чином максимально продовжити вплив без п'яти хвилин екс-президента на Нацраду. По-друге, "вмити руки", оскільки після остаточного відходу Порошенка з Банкової боротьба за контроль над Нацрадою гарантовано призведе до серйозних скандалів. А Артеменку вони явно не потрібні...

Новообраний президент, відповідно до закону, не може в одноосібному порядку анулювати указ Порошенка, що стосується кадрових перестановок в Нацраді. Втім, Володимир Зеленський може звернутися до суду з клопотанням про відкликання указу свого попередника по призначеннях в НРТР. Результат справи залежить від того, як відреагує Феміда на зміну влади.

До речі, про суди. В середині квітня несподівано "пішли" главу Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка (мабуть, теж через "стрес"), а на його місце тут же прийшов Володимир Говоруха, якого також пов'язують з Порошенком...

Втім, за нашою інформацією, з переводом Горковенка до Нацради команда Порошенка може зробити серйозну помилку. Справа в тому, що цей чиновник тісно співпрацює не тільки з поки що чинним президентом.

Горковенко не тільки багато років відпрацював в медіа-холдингу Віктора Пінчука (мова йде про телеканал ICTV – Прим. ред), який зараз лояльний до Зеленського, а й давно дружить з нардепом-мажоритарником Сергієм Міщенком, який останнім часом почав підігравати команді нового президента. Саме Міщенко – автор проекту постанови про проведення інавгурації 19 травня – що абсолютно не влаштовує Порошенка, який хоче максимально затягнути прийняття присяги Зеленським, щоб не допустити можливих дострокових виборів до ВР. Тому немає ніяких гарантій того, що в разі посилення "Зе" ми не побачимо, як Горковенко "перефарбується" і "позеленіє",

– вважає наше джерело в пропрезидентській фракції БПП.

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