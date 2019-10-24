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      Преследования ПЦУ: Епифаний в США рассказал о притеснениях церкви в Крыму и на Донбассе

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      Митрополит Епифаний
      Митрополит Епифаний / пресс-служба ПЦУ

      В аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают права человека, среди прочего – свободу вероисповедания. Прихожане Православной церкви Украины страдают от действий оккупантов, когда просто пытаются сохранить свою церковную и национальную идентичность.

      Об этом во время собственного выступления в Институте мира США рассказал митрополит Епифаний. Он находится за океаном уже некоторое время в рамках рабочего визита.

      Читайте также: За защиту прав человека: Эпифания наградили престижной премией в США

      Так, глава ПЦУ в США неоднократно поднимал вопрос о российской вооруженной агрессии на Донбассе и ситуации в аннексированном Крыму.

      Что такое Институт мира США?
      Организация, которая среди прочих задач также отслеживает острые нарушения прав и свобод человека во время вооруженной агрессии. Деятельность института направлена на предотвращение и урегулирование конфликтов, поддержание мира и стабильности в мире. В частности, это учреждение обеспечивает исследование, анализ и обучение в вопросах дипломатии, посредничества и других инструментов и техник по миростроительству. В общем, эта институция работает в 51 стране мира, которые столкнулись с войной или экстремизмом, среди которых с 2014 года есть и Украина.

      Встреча митрополита Епифания с экспертами Института мира и приглашенными участниками состоялась в формате круглого стола. Священнослужитель рассказал о различных аспектах становления Православной Церкви как автокефальной, об отношениях с другими Церквами и религиозными организациями в Украине и за рубежом.

      Епіфаній Інститут миру
      Епифаний во время круглого стола в Институте мира США/ фото пресс-служба ПЦУЕпіфаній Інститут миру США

      Митрополит Епифаний в США рассказал о преследовании ПЦУ в Крыму и на Донбассе/ фото пресс-служба ПЦУ

      Отдельно речь шла о преследованиях, которым подвергаются общины и священники ПЦУ на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Религия Епифаний Православная церковь Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе
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