Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Пресс-конференция Зеленского, обвал моста в Никополе – Гуд найт Юкрейн

- Читати новину українською
Гуд найт Юкрейн
Гуд найт Юкрейн / Колаж 24 каналу

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 20 мая – президент Владимир Зеленский 20 мая провел пресс-конференцию по случаю годовщины своего президентства. В частности он обсудил важные вопросы, но не обошлось без дискуссий. В Никополе, что на Днепропетровщине, обвалился автомобильный мост. В то время по нему двигался грузовик.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Отвечая на вопрос, распустит ли Зеленский Раду, он сказал, что пока предпосылок для этого нет. Однако, это может произойти, если монобольшинство не будет выполнять свою работу должным образом.

Владимир Зеленский утверждает, что Минздрав перечислил в регионы все необходимые средства, чтобы за март медики получили тройные зарплаты.

Владимир Зеленский отреагировал на заявление ЮНИСЕФ про 6 миллионов украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности. Президент заявил, что 250 долларов – это маленькая зарплата, однако не бедность.

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Днепра Гуд найт Юкрейн
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Зеленский в стрессе: эксперт оценил жесты и мимику президента
сегодня , 22:47 Зеленский в стрессе: эксперт оценил жесты и мимику президента
Ярослав Голобородько
Новости коронавируса 20 мая: продление карантина, вспышка COVID-19 в Раде
сегодня , 22:21 Новости коронавируса 20 мая: продление карантина, вспышка COVID-19 в Раде
Ірина Вихрущ
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера