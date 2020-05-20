Пресс-конференция Зеленского, обвал моста в Никополе – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 20 мая – президент Владимир Зеленский 20 мая провел пресс-конференцию по случаю годовщины своего президентства. В частности он обсудил важные вопросы, но не обошлось без дискуссий. В Никополе, что на Днепропетровщине, обвалился автомобильный мост. В то время по нему двигался грузовик.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Отвечая на вопрос, распустит ли Зеленский Раду, он сказал, что пока предпосылок для этого нет. Однако, это может произойти, если монобольшинство не будет выполнять свою работу должным образом.

Владимир Зеленский утверждает, что Минздрав перечислил в регионы все необходимые средства, чтобы за март медики получили тройные зарплаты.

Владимир Зеленский отреагировал на заявление ЮНИСЕФ про 6 миллионов украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности. Президент заявил, что 250 долларов – это маленькая зарплата, однако не бедность.