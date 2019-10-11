Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы

Прошел первый пресс-марафон Зеленского, длившийся 14 часов. Говорили о формуле Штайнмайера, аннексии Крыма, коммуналке, экономике и политике. Этот пресс-марафон оказался самым длительным в мире.

Плюсы пресс-марафон Владимира Зеленского

1. Это лучшая пресс-конференция по количеству времени и свободе доступа, которую когда-либо давал какой-либо президент Украины: 14 часов, 300 журналистов. Формат оказался удачным, президент старался быть понятным, выглядел искренне. Чтобы это превзойти, надо сделать еще лучше, а это на пользу обществу и медиа.

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2. Зеленский много всего комментировал, но принципиальное значение имеет его конкретная позиция по трем блокам вопросов, и эти слова действительно могут иметь долгосрочные последствия:

– Война на Донбассе. Зеленский считает прекращение войны своим приоритетом, но не ценой капитуляции. Возвращение пленных и прекращение потерь на фронте беспокоит больше всего. Украина никогда не сдаст свои территории и свою независимость. Президент впервые допустил, что нормандский формат может закончиться ничем, и что мира добиться не удастся. Обеспокоен протестами на Майдане, в Золотом, и непониманием со стороны ветеранской среды, но не считает людей врагами, а считает, что коммуникацию надо усиливать;

– "Приватбанк" возвращать Коломойскому не собирается, считает, что нужны переговоры с посредниками и мировое соглашение. Это означает, что влияние США на украинскую политику усиливается, и накануне новых заседаний в суде по "Привату", Зеленский обозначил свою позицию.

– Зеленский заявил по целому ряду громких преступлений, что лично контролирует и интересуется расследованием – дела по Майдану, по Иловайску, по Гандзюк, по Шеремету.

3. Зеленский предпринял целый ряд мер для улучшения коммуникации с обществом. Встречи "офф рекордз", встреча с блогерами, рекордная пресс-конференция. Для человека, который полгода назад вообще не имел практики политических выступлений, это смело и достойно уважения.

4. Президент зафиксировал свое видение по десяткам различных тем, но по большинству вопросов ответы были явно не глубоки, некоторые даже ошибочны или поверхностны. Но после этой декларации, будет очень интересно услышать его на следующей пресс-конференции, когда Зеленского спросят, что он изменил за прошедший срок, что он понял. Второй раз сыграть на эффекте новизны уже не удастся – люди будут ждать куда большей компетентности и конкретных результатов. Это хорошо.

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Минусы пресс-марафон Владимира Зеленского

1. Зеленский владеет эрудицией в одной теме, которую он для себя определил как приоритетную – Минские соглашения. Целостная повестка действий и доктрина действий в других направлениях отсутствует. Зеленский учится управлять страной, и учится фрагментарно, его угол зрения достаточно узкий. Во всем остальном – по вопросам правосудия, по экономике высказывания поверхностны, это обрывки чьих-то интерпретаций.

2. Зеленский балансирует между олигархами и лидерами финансово-промышленных групп, и не может пока точно определить систему отношений с Коломойским, Хорошковским, Пинчуком, Ахметовым, Суркисами и другими воротилами. Как о них говорить? Как поставить их в рамки правил? Какими должны быть правила? Вопрос пока подвешенный, формат не ясен. Для переговоров с Коломойским президент сказал, что собирается привлечь представителей Международного валютного фонда. Чтобы обойти неприятный вопрос Цензор.Нет, насколько справедливо общаться с Кучмой, если он до сих пор не предстал перед судом по делу Гонгадзе, президент ушел от ответа по существу, хотя делу Гонгадзе 19 лет, и речь идет о самом громком заказном политическом убийстве и преступлении против журналистов в Украине. Это дело означает ссору с Пинчуком.

3. Судя по выступлению, Зеленскому угрожает "президентская болезнь всеведения". На встрече с блогерами накануне он намекнул, что лично просматривает прослушку СБУ по политическим оппонентам, а на пресс-конференции добавил, что лично по два часа по ночам просматривает все ведущие сайты, и обращает внимание даже на то, какие его фотографии ставят к новостям. Я не раз писал это при прошлом президенте, что два самых опасных наркотика для президентского мозга – лично мониторить интернет и лично читать прослушку. Президент должен читать аналитику, потому что загружать разум первичной информацией в таком объеме не может ни один человек. А тем более руководитель страны, а тем более ценой потери сна. Вместо принятия решений по реальным поступкам, президент погружается в фейковый мир просмотра лайков, комментариев, чужих подслушанных разговоров, которые искажают реальность. Президенту кажется, что раз он на вершине информационной цепочки, то его понимание обстановки – самое лучшее. На самом деле, объективное понимание обстановки на президентском уровне дает только аналитика. Иначе президент начинает оперировать не фактами, а эмоциями, что в полной мере демонстрировали предшественники.

Вывод

Самое важное – пресс-конференция была очень полезна Зеленскому как тренировочный день, проверка себя, новый вызов и новый масштаб. Сумеет ли он дотянуться до высокой планки поставленных им самим обязательств, анонсов и ожиданий? Следующая пресс-конференция уже не будет тренировкой, а станет экзаменом. И для Зеленского и для всех нас.

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