17:53
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Что можно успеть за 14 часов: инфографика

      25 Читати новину українською
      Владимир Зеленский во время пресс-марафону
      Владимир Зеленский во время пресс-марафону / Getty images

      Президент Зеленский провел 10 октября пресс-марафон с журналистами. Событие оказалось рекордно (в буквальном смысле) долгим, ведь продлилось целых 14 часов.

      Своей выдержкой и длительным общением со СМИ Зеленский действительно сумел побить мировой рекорд. До него лавры рекордсмена принадлежали белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

       Интересно: Рекордсмены пресконференций: кто из президентов дольше всех беседовал с журналистами

      Что можно успеть сделать за 14 часов? Мы пофантазировали и предположили, как это время мог потратить и гарант, и журналисты.

      Пресс-марафон Зеленского: что можно успеть сделать за 14 часов?

      • Доехать из Ужгорода в Киев поездом;
      • Просмотреть 42 серии культового американского сериала "Друзья";
      • Добраться самолетом из Киева в Нью-Йорк (на это нужно даже меньше времени – всего 10, 5 часов);
      • Переплыть Ла-Манш (на это тоже понадобится всего 10,5 часов)
      • Можно еще 14 раз сварить борщ;
      • Прочитать 840 страниц книги.

      пресмарафон Зеленського президент
      Пресс-марафон Зеленского: что можно было успеть сделать за время его проведения/ инфографика 24 канала

      blog_ava
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня
      1154
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Инфографика Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сегодня , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 49
      Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      сегодня , 17:02 Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      Світлана Попова 128
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сегодня , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 243
      Умер Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос
      сегодня , 16:32 Умер Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос
      Ірина Полицька 272
      Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      сегодня , 16:02 Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      Інна Жолобович 179
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук