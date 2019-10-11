Что можно успеть за 14 часов: инфографика

Президент Зеленский провел 10 октября пресс-марафон с журналистами. Событие оказалось рекордно (в буквальном смысле) долгим, ведь продлилось целых 14 часов.

Своей выдержкой и длительным общением со СМИ Зеленский действительно сумел побить мировой рекорд. До него лавры рекордсмена принадлежали белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

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Что можно успеть сделать за 14 часов? Мы пофантазировали и предположили, как это время мог потратить и гарант, и журналисты.

Пресс-марафон Зеленского: что можно успеть сделать за 14 часов?

Доехать из Ужгорода в Киев поездом;

Просмотреть 42 серии культового американского сериала "Друзья";

Добраться самолетом из Киева в Нью-Йорк (на это нужно даже меньше времени – всего 10, 5 часов);

Переплыть Ла-Манш (на это тоже понадобится всего 10,5 часов)

Можно еще 14 раз сварить борщ;

Прочитать 840 страниц книги.



Пресс-марафон Зеленского: что можно было успеть сделать за время его проведения/ инфографика 24 канала