Что можно успеть за 14 часов: инфографика
Президент Зеленский провел 10 октября пресс-марафон с журналистами. Событие оказалось рекордно (в буквальном смысле) долгим, ведь продлилось целых 14 часов.
Своей выдержкой и длительным общением со СМИ Зеленский действительно сумел побить мировой рекорд. До него лавры рекордсмена принадлежали белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
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Что можно успеть сделать за 14 часов? Мы пофантазировали и предположили, как это время мог потратить и гарант, и журналисты.
Пресс-марафон Зеленского: что можно успеть сделать за 14 часов?
- Доехать из Ужгорода в Киев поездом;
- Просмотреть 42 серии культового американского сериала "Друзья";
- Добраться самолетом из Киева в Нью-Йорк (на это нужно даже меньше времени – всего 10, 5 часов);
- Переплыть Ла-Манш (на это тоже понадобится всего 10,5 часов)
- Можно еще 14 раз сварить борщ;
- Прочитать 840 страниц книги.
Пресс-марафон Зеленского: что можно было успеть сделать за время его проведения/ инфографика 24 канала
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