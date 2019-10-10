Пресс-марафон Зеленского прервала неизвестная женщина с криками про Филатова: видео

Организованный Президентом Украины пресс-марафон с журналистами прервали крики неизвестной женщины с первого этажа, которая жаловалась на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Я к вам каждый день хожу, чтобы вы меня услышали. Пожалуйста, выслушайте меня", – сказала женщина.

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Пока точно не известно, что именно она просила, но Зеленский на ее жалобы ответил, что разберется с этим.

Я вас прошу, давайте без слез. Ладно. Давайте так: я услышал про Филатова. Отвечаю на ваш вопрос: к господину Филатову я не имею никакого отношения,

– заявил президент.

В конце разговора Зеленский пообещал встретиться с женщиной во вторник, 15 октября, в Офисе Президента.

Смотрите видео 24 канала, как разговор Зеленского прервала неизвестная женщина:

Отметим, что в Киеве продолжается пресс-конференция с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой встрече с журналистами глава государства в течение всего дня будет отвечать на вопросы. Посмотреть пресс-марафон онлайн – можно здесь.