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      Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявила о своей отставке

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      Вместе с Маттисом в отставку ушла пресс-секретарь Пентагона
      Вместе с Маттисом в отставку ушла пресс-секретарь Пентагона / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своем уходе вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста.

      Об этом она объявила в своем Twitter.

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      Я благодарна за возможность, предоставленную этой администрацией, служить вместе с министром Маттисом, нашими военнослужащими и гражданскими лицами, которые их поддерживают,
      – заявила Уайт.

      Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января станет ее заместитель Чарли Саммерс.

      Ранее Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого – в компании Boeing.

      Маттис, который занимает эту должность с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке отметил, что принял решение покинуть пост из-за разногласий во взглядах с президентом.

      Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 рокуминистр обороны страны Джеймс Маттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

      Теги: Пентагон Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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