Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявила о своей отставке
Пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своем уходе вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста.
Об этом она объявила в своем Twitter.
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Я благодарна за возможность, предоставленную этой администрацией, служить вместе с министром Маттисом, нашими военнослужащими и гражданскими лицами, которые их поддерживают,
– заявила Уайт.
Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января станет ее заместитель Чарли Саммерс.
Ранее Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого – в компании Boeing.
Маттис, который занимает эту должность с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке отметил, что принял решение покинуть пост из-за разногласий во взглядах с президентом.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 рокуминистр обороны страны Джеймс Маттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.