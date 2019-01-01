Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявила о своей отставке

Пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своем уходе вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста.

Об этом она объявила в своем Twitter.

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Я благодарна за возможность, предоставленную этой администрацией, служить вместе с министром Маттисом, нашими военнослужащими и гражданскими лицами, которые их поддерживают,

– заявила Уайт.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января станет ее заместитель Чарли Саммерс.

Ранее Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого – в компании Boeing.

Маттис, который занимает эту должность с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке отметил, что принял решение покинуть пост из-за разногласий во взглядах с президентом.

I appreciate the opportunity afforded to me by this administration to serve

alongside Secretary Mattis, our Service members and all the civilians who

support them. It has been my honor and privilege. Stay safe and God bless. — Dana W. White - DOD (@ChiefPentSpox) 31 грудня 2018 р.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 рокуминистр обороны страны Джеймс Маттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.