Пресс-секретарь российского МИД попала в очередной конфуз: на этот раз из-за боярышника

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова похвасталась подросшим кустом боярышника, который посадила несколько лет назад. Своим сообщением пресс-секретарь российского министерства очень позабавила людей.

Соответствующее сообщение с фото Захарова разместила на своей странице в Facebook, чем вызвала ассоциативные насмешки в свой адрес из-за известного в России алкогольного напитка "боярышник".

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Боярышник вырос. Посадила лет 5 назад маленький росток. А сейчас это – огромный куст с колючками и ягодами,

– говорится в сообщении Захаровой.

Сообщение вызвало шквал обсуждений в соцсетях.

"Это очень известный сорт боярышника, его добавляют в "Novichok", "А что, аптекарского уже не хватает? И "голубой чаек" из мухоморов уже не справляется с твоими тараканами в голове", "А Машка уже урожай с куста собрала, поставила настойку. Одна ягодка вам – терпелам на подавиться. Остальное все себе любимой", – шутят люди.