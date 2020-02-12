Пресс-секретарем нового руководителя ОП Ермака станет журналистка из сферы моды, – СМИ

Бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница платформы Charitum и интернет-журнала Vector Даша Заривна 11 февраля заявила, что стала прес-секретарем главы Офиса Президента. Новым руководителем ОП вместо Андрея Богдана того же дня стал Андрей Ермак.

О заявлении Даши Заривной, которое она якобы опубликовала в твиттере, рассказало издание " Детектор Медиа ".

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"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", – цитируют сообщение Заривной в издании.



Скриншот из твиттера Даши Заривной, опубликованный в "Детектор Медиа"

В фейсбуке она также опубликовала пост с сообщением: "Новым руководителем Офиса Президента Украины назначен Андрей Ермак. Детали и официальный комментарий чуть позже".

В "Инстаграме" Даши Заривной есть совместное фото с Андреем Ермаком от 7 ноября 2019 года, вероятно, сделанное на линии разведения.

Напомним, новым руководителем Офиса Президента Владимира Зеленского 11 февраля стал Андрей Ермак

В подписи говорится: "Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов – США, Франции, Германии и Великобритании".



Скриншот из инстаграма Даши Заривной, опубликованный в "Детектор Медиа"

Стоит заметить, что инстаграм и твиттер Даши Заривной пока (по состоянию на утро 12 февраля) закрыты для свободного просмотра.

Что известно про Дашу Заривну? Из информации, которая есть в свободном доступе, известно, что Заривна запустила интернет-журнал о технологиях и бизнесе Vector, коммуникационное агентство Vector PR (занимается пиаром и контент-маркетингом для среднего и крупного бизнеса).



Ранее она была шеф-редактором издания о моде L'Officiel Online и основательницей нетворкинг-платформы благотворительных аукционов Charitum. Издание Words on Beauty назвало Заривну одной из лучших fashion-журналисток в стране, которая, к тому же, интересуется геополитикой.