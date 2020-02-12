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      Пресс-секретарем нового руководителя ОП Ермака станет журналистка из сферы моды, – СМИ

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      Даша Заривна – вероятно, пресс-секретарь Андрея Ермака, нового главы ОП / wordsonbeauty.com

      Бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница платформы Charitum и интернет-журнала Vector Даша Заривна 11 февраля заявила, что стала прес-секретарем главы Офиса Президента. Новым руководителем ОП вместо Андрея Богдана того же дня стал Андрей Ермак.

      О заявлении Даши Заривной, которое она якобы опубликовала в твиттере, рассказало издание "Детектор Медиа". 

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      "Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", – цитируют сообщение Заривной в издании. 

      Заривна
      Скриншот из твиттера Даши Заривной, опубликованный в "Детектор Медиа"

      В фейсбуке она также опубликовала пост с сообщением: "Новым руководителем Офиса Президента Украины назначен Андрей Ермак. Детали и официальный комментарий чуть позже". 

      В "Инстаграме" Даши Заривной есть совместное фото с Андреем Ермаком от 7 ноября 2019 года, вероятно, сделанное на линии разведения.

      Напомним, новым руководителем Офиса Президента Владимира Зеленского 11 февраля стал Андрей Ермак

      В подписи говорится: "Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов – США, Франции, Германии и Великобритании".

      Ермак
      Скриншот из инстаграма Даши Заривной, опубликованный в "Детектор Медиа"

      Стоит заметить, что инстаграм и твиттер Даши Заривной пока (по состоянию на утро 12 февраля) закрыты для свободного просмотра. 

      Что известно про Дашу Заривну? Из информации, которая есть в свободном доступе, известно, что Заривна запустила интернет-журнал о технологиях и бизнесе Vector, коммуникационное агентство Vector PR (занимается пиаром и контент-маркетингом для среднего и крупного бизнеса).

      Ранее она была шеф-редактором издания о моде L'Officiel Online и основательницей нетворкинг-платформы благотворительных аукционов Charitum. Издание Words on Beauty назвало Заривну одной из лучших fashion-журналисток в стране, которая, к тому же, интересуется геополитикой. 

      Отметим, что согласно указу Владимира Зеленского о реорганизации Администрации Президента в Офис Президента в перечни должностей нет "пресс-секретаря главы Офиса Президента". Зато есть должность "пресс-секретарь Президента Украины", которую занимает Юлия Мендель

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: СМИ Андрей Ермак Офіс Президента Новости Украины
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