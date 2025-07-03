Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции Украины.

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Что известно об оккупантах

В суд направлены обвинительные акты в отношении 4 военнослужащих России, которые воевали в различных подразделениях 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, а также жестокое обращение с гражданским населением.

В марте 2022 года оккупанты расстреливали гражданских лиц, которых замечали на улицах Бучи. Они искали патриотически настроенных украинцев и совершали в отношении них преступления.

Кроме того, идентифицировано 6 военнослужащих России, которым сообщили о подозрении по той же статье Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в марте 2022 года наводчик парашютно-десантного взвода, патрулируя улицу в Буче, расстрелял двух местных жителей, которые готовили себе еду на костре. Другой солдат вместе с "собратьями", находясь на территории одной из школ, ранил двух гражданских мужчин и расстрелял женщину, которая спускалась по лестнице в подвал.

Также следствие идентифицировало оккупантов, которые допрашивали гражданских лиц, требуя предоставить информацию о местах дислокации подразделений Сил безопасности и обороны Украины. В ходе допроса людям угрожали оружием и пытками, имитировали выстрелы, наносили телесные повреждения.

Напомним, ранее в ГУР назвали причастных к обстрелу Сум 3 июня из реактивной батареи БМ-21 "Град". Среди ответственных за смерть 6 украинцев – военнослужащие 30-го мотострелкового полка, в частности подполковник Дамир Гарнаев и капитан Дмитрий Волобуев.