Преступления против Майдана до сих пор не расследованы: почему и кто виноват – ответ Рябошапки
Преступления против Майдана расследуют уже шесть лет и процесс продолжается до сих пор. Не хватило ресурсов и не было коммуникации между ведомствами – такие причины этого назвал генпрокурор Руслан Рябошапка.
В генпрокурора Рябошапки в эфире "Право на власть" вечером 20 февраля спросили: кто виноват в том, что расследование преступлений против активистов Майдана до сих пор не довели до конца.
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Глава Офиса генпрокурора заявил: кто виноват – сказать сложно. И назвал причины того, почему процесс расследования столь длительный:
- Не было должной коммуникации между различными силовыми структурами.
- Не было достаточного обеспечения ресурсами.
- Не выполнили крайне важны для следствия экспертизы.
"Следствию не давали на полную развернуться, не было должной коммуникации со стороны МВД и Службы безопасности. Это правда. Следствие не было обеспечено необходимыми ресурсами. Это проблемы с теми же экспертизами", – сказал генпрокурор.
И уточнил: "У нас огромное количество экспертиз до сих пор не проведены, в том числе это баллистика: каким образом люди могли быть убиты, каким образом и откуда были выстрелы. А это одни из ключевых экспертиз".
Сейчас сложно сказать, кто, собственно, виноват в том, что мы до сих пор не получили ответа,
– подытожил Рябошапка.
У генпрокурора также спросили, существуют ли расследования в отношении руководителей силовых ведомств, которые могли совершать "тихий саботаж" по делам Майдана. Рябошапка ответил, что пока таких производств нет.
Вторая половина февраля 2014 года – заключительный этап Революции Достоинства.
С 18 и до 21 февраля силовики расстреливали протестующих.
В течение 4 дней, как говорят в МОЗ, погибли 82 человека: 71 активист и 11 силовиков.
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