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      Преступления против Майдана до сих пор не расследованы: почему и кто виноват – ответ Рябошапки

      - Читати новину українською
      Рябошапка объяснил, почему преступления против Майдана расследуют так долго / Коллаж 24 канала

      Преступления против Майдана расследуют уже шесть лет и процесс продолжается до сих пор. Не хватило ресурсов и не было коммуникации между ведомствами – такие причины этого назвал генпрокурор Руслан Рябошапка.

      В генпрокурора Рябошапки в эфире "Право на власть" вечером 20 февраля спросили: кто виноват в том, что расследование преступлений против активистов Майдана до сих пор не довели до конца. 

      К теме: Завершить расследование – наша главная задача, – Зеленский семьям Героев Небесной Сотни

      Глава Офиса генпрокурора заявил: кто виноват – сказать сложно. И назвал причины того, почему процесс расследования столь длительный:

      • Не было должной коммуникации между различными силовыми структурами.
      • Не было достаточного обеспечения ресурсами. 
      • Не выполнили крайне важны для следствия экспертизы.

      "Следствию не давали на полную развернуться, не было должной коммуникации со стороны МВД и Службы безопасности. Это правда. Следствие не было обеспечено необходимыми ресурсами. Это проблемы с теми же экспертизами", – сказал генпрокурор. 

      И уточнил: "У нас огромное количество экспертиз до сих пор не проведены, в том числе это баллистика: каким образом люди могли быть убиты, каким образом и откуда были выстрелы. А это одни из ключевых экспертиз". 

      Сейчас сложно сказать, кто, собственно, виноват в том, что мы до сих пор не получили ответа,
      – подытожил Рябошапка.

      У генпрокурора также спросили, существуют ли расследования в отношении руководителей силовых ведомств, которые могли совершать "тихий саботаж" по делам Майдана. Рябошапка ответил, что пока таких производств нет.

      Вторая половина февраля 2014 года – заключительный этап Революции Достоинства.
      С 18 и до 21 февраля силовики расстреливали протестующих.
      В течение 4 дней, как говорят в МОЗ, погибли 82 человека: 71 активист и 11 силовиков.

      площадь
      Революция Достоинства – основные даты / Инфографика 24 канала

      Тем временем руководительница ГБР хочет отмены закона, который запрещает преследование активистов Майдана

      Полиция открыла 2 уголовных дела из-за протестов в Новых Санжарах
      20 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Расследования Революция достоинства Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Новости Украины
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