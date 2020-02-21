Преступления против Майдана до сих пор не расследованы: почему и кто виноват – ответ Рябошапки

Преступления против Майдана расследуют уже шесть лет и процесс продолжается до сих пор. Не хватило ресурсов и не было коммуникации между ведомствами – такие причины этого назвал генпрокурор Руслан Рябошапка.

В генпрокурора Рябошапки в эфире " Право на власть " вечером 20 февраля спросили: кто виноват в том, что расследование преступлений против активистов Майдана до сих пор не довели до конца.

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Глава Офиса генпрокурора заявил: кто виноват – сказать сложно. И назвал причины того, почему процесс расследования столь длительный:

Не было должной коммуникации между различными силовыми структурами.

Не было достаточного обеспечения ресурсами.

Не выполнили крайне важны для следствия экспертизы.

" Следствию не давали на полную развернуться, не было должной коммуникации со стороны МВД и Службы безопасности. Это правда. Следствие не было обеспечено необходимыми ресурсами. Это проблемы с теми же экспертизами", – сказал генпрокурор.

И уточнил: "У нас огромное количество экспертиз до сих пор не проведены, в том числе это баллистика: каким образом люди могли быть убиты, каким образом и откуда были выстрелы . А это одни из ключевых экспертиз".

Сейчас сложно сказать, кто, собственно, виноват в том, что мы до сих пор не получили ответа,

– подытожил Рябошапка.

У генпрокурора также спросили, существуют ли расследования в отношении руководителей силовых ведомств, которые могли совершать "тихий саботаж" по делам Майдана. Рябошапка ответил, что пока таких производств нет.

Вторая половина февраля 2014 года – заключительный этап Революции Достоинства.

С 18 и до 21 февраля силовики расстреливали протестующих .

В течение 4 дней, как говорят в МОЗ, погибли 82 человека: 71 активист и 11 силовиков.



Революция Достоинства – основные даты / Инфографика 24 канала