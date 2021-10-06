В общем следствие установило причастность к схеме 16 человек: 10 из них являются участниками преступной организации, остальные — соучастники совершения других преступлений.
К теме Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову
НАБУ о подозрениях Труханову и его окружению
В Бюро заявили, что подозрения Труханову и еще 3 должностным лицам выдвинули из-за злоупотребления служебным положением и участие в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.
По информации следствия, участники преступной организации в сговоре с другими людьми разработали механизм незаконного завладения активами:
- деньгами местного бюджета;
- землей территориальной общины города Одессы (впоследствии ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку.
Эти действия, совершенные в течение 2016 – 2019 годов, привели к тому, что ОТГ потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 гектара и незаконно потратила из местного бюджета 131 миллион гривен.
Общий размер нанесенного ущерба составляет 689 миллионов гривен.
Подозрения Труханову и другим чиновникам
Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 чиновникам, их имен не называли.
Впоследствии стало известно о подозрениях
- одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику,
- бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко,
- заместителю мэра Одессы, председателю партии "Доверяй делам" Олегу Брындаку,
- директору юридического департамента Одесского горсовета Инне Поповской,
- ряду других должностных лиц местного уровня.