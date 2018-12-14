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      Претендент на титул Ломаченко заявил, будет ли биться с украинцев

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      Энтони Кролла
      Энтони Кролла / Sky Sports

      Британский боксер Энтони Кролла ждет бой с украинским чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко.

      "Следить за Ломаченко невероятно. Надеюсь, что мой бой с ним состоится в 2019 году. Не могу дождаться этой встречи. Я не дурак – знаю, что мне будет очень сложно", – сказал Кролла в интервью Off The Ball, передает Sport Arena.

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      Впрочем, Кролла заверил, что не начинал подготовку к поединку против украинского боксера.

      "Мы еще не садились и не готовились к этому поединку. Когда я вернусь в зал, мы начнем работать над некоторыми ударами. Мы примерно знаем, что мы попытаемся сделать. К чему точно придется готовиться – это к его движению. Он движется просто прекрасно, и нам придется найти этому достойный ответ".

      Отметим, что Кролла является претендентом на титул чемпиона WBA в легком весе, которым сейчас владеет Ломаченко.

      Напомним, недавно Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе в двух версиях – WBA и WBO.

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      Теги: Бокс Василий Ломаченко Спорт
      Источник: 24 Канал
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