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      Превращается в руины: почему не спасают "Гостиный двор" в Киеве

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      В течение нескольких лет киевские активисты рьяно защищали "Гостиный двор" на столичном Подоле от умышленного уничтожения. Однако на долгое время дело затихло, а здание тем временем просто разрушалось на глазах. На днях дело о наложении ареста на него наконец закрыли, но спасать его до сих пор не начали.

      "Гостиный двор" на Подоле дважды получал статус памятника архитектуры, его дважды пытались уничтожить огнем, за него дрались и судились.

      К теме: Битва за "Гостиный двор" – активистов, охранявших здание, зачищал "Беркут"

      Без крыши, все в трещинах и в ржавой арматуре. Здание с более чем 200-летней историей превращается в руины. Все началось еще в 2011 году, когда тогдашняя власть исключила здание из списка памятников архитектуры.

      Гостинний двір
      Так раньше выглядело здание "Гостиного двора"

      Годом позже КГГА разрешила частной фирме "Укрреставрации", которую связывают с доверенным лицом президента-беглеца Януковича Андреем Кравцом, превратить его в торгово-офисный центр.

      В том же году начались и протесты. Киевляне круглосуточно дежурили в помещении, чтобы помешать строительству. Власть начала действовать агрессивно. 8 февраля 2013 года Гостиный двор "вдруг" вспыхнул.

      Пожар в "Гостином дворе": смотрите видео

      В течение многих лет киевские активисты боролись за возвращение статуса памятника архитектуры и в 2015 году таки дождались. Но даже после того, как суд отменил разрешение на выполнение строительных работ, "Гостиный двор" так и не вернули в коммунальную собственность

      Не вернули, ведь в феврале 2019 года генпрокуратура открыла новое уголовное производство: хотели наложить арест на памятник. И только в начале ноября Киевский апелляционный суд закрыл дело, ведь прокуроры отказался от своей жалобы. Поэтому теперь дело за Кабмином.

      Киевсовет в очередной раз обратился к правительству относительно ускорения передачи здания в коммунальную собственность. Чтобы город мог сохранить памятник местного значения,
      – отметила Ирина Золотар, пресс-секретарь Департамента охраны культурного наследия.

      Восстановление "Гостиного двора" будут финансировать из бюджета Киева. По разным подсчетам, будет стоить это примерно 20 миллионов гривен.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Архитектура Скандал с Гостиным двором Скандал Новости Киева
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