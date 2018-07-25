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Превзойдет Крымский мост и не только: Путин заказал строительство новой транспортной авантюры

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Путин заказал строительство моста на Сахалин
Путин заказал строительство моста на Сахалин / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин заказал строительство нового моста на Сахалин, который станет самым длинным в мире.

24 июля глава Кремля встретился с губернатором Сахалинской области, чтобы обсудить проект строительства, сообщает Daily Star.

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Как отмечает издание, идея возведения моста соединяющего изолированный остров Сахалин с материковой частью России, вынашивалась уже давно, хотя этот проект "всегда считался слишком амбициозным". По словам Путина, "мост может значительно облегчить жизнь полумиллиона жителей острова".

Ожидается, что строительство нового транспортного объекта потребует многомиллиардных затрат. Конструкция будет состоять из трех основных пролетов и более десятка дополнительных. Общая длина гигантского сооружения составит около 580 км. Кроме семикилометрового перехода в районе пролива Невельского, необходимо также построить подъездные железнодорожные пути к Комсомольске-на-Амуре и станции Ниш на Сахалине длиной более 500 км.

Если эту конструкцию поместить в Великобритании, то она будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго. Путинский мост затмит трансокеанский мост Дунхай возле Шанхаем (Китай), который имеет длину всего 32,5 километра,
– сравнивают авторы публикации.

Довжина Сахалінського мосту буде довшою, ніж відстань від Лондона до Глазго
Длина Сахалинского моста будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго

Это не единственный гигантский строительный проект, запланированный Путиным Россия также предложила построить мост между Сахалином и японским островом Хоккайдо, чтобы соединить регион с остальной Азией.

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Добавим, что 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
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