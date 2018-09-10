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Презентация Apple 12 сентября: новые iPhone, iPad и Apple Watch

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Что презентует Apple 12 сентября
Что презентует Apple 12 сентября / 24 Канал

12 сентября в 20:00 по киевскому времени начнется традиционная осенняя презентация Apple. На западе ожидают дебют многих новинок, среди которых три, а то и четыре новых iPhone, обновленный iPad Pro 2018 и смарт-часы Apple Watch Series 4 с новым дизайном, AirPods 2018 и многое другое. Техно 24 подготовил для вас подборку самых ожидаемых новинок от Apple.

iPhone XS

Главными новинками презентации Apple 12 сентября станут два новых флагмана – 5,8 - и 6,5-дюймовые iPhone XS. Так, по последним данным ведущих аналитиков, Apple откажется от приставки Plus и выпустит оба смартфона с одинаковыми названиями. Хотя также встречается информация, что 6,5-дюймовый iPhone получит название iPhone XS Max.

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В новых iPhone XS будет масса особенностей. Смартфоны получат улучшенные дисплеи, мощный процессор A12, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу, усовершенствованные камеры, поддержку еще более быстрой зарядки и ускоренную беспроводную зарядку, абсолютно новый цвет корпусов и другие нововведения. Самое интересное, что цена новых iPhone XS будет снижена в сравнении с iPhone X – Apple решила урезать стоимость своих смартфонов.

iPhone XS
Дизайн iPhone XS

iPhone 9

Впрочем, для многих самым ожидаемым смартфоном года является совсем не один из iPhone XS, а 6,1-дюймовый iPhone 9. Смартфон получит дизайн в стиле iPhone X, поддержку функции распознавания лица, 3D Touch, мощный процессор и улучшенную в сравнении с iPhone 8 камеру.

iPhone 9Вероятный дизайн "бюджетного" iPhone 9

И при этом, iPhone 9 будет значительно дешевле, чем iPhone XS. Ожидается, что цена смартфона составит около 20 тысяч гривен за базовую модель с 64 ГБ встроенной памяти. Авторитетные эксперты уверены, что модель окажется самой популярной в ближайшие несколько лет и даже сможет побить рекорд продаж iPhone 6.

iPhone SE 2018

Буквально за несколько недель до презентации Apple стало известно, что компания может готовить обновленную модель iPhone SE. Нет, речь не идет о iPhone SE 2, слухи о котором, наконец, утихли. Инсайдеры говорят о все том же 4-дюймовом iPhone SE, но с новым процессором A10 и камерой, как у iPhone 7.

iPhone SE 2018Apple представит обновленный iPhone SE 2018

Примечательно, что информацию о возможном выходе обновленного iPhone SE подтвердили и недавнии утечки из кода бета-версии iOS 12. В нем обнаружили упоминание еще одного нового iPhone, как раз-таки с процессором A12.

iPad Pro 2018

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Новые 10,5 - и 12,9-дюймовые iPad Pro 2018 тоже должны быть представлены именно 12 сентября. Планшеты изменятся разительно. В них Apple откажется от кнопки "Домой", сильно сократит рамки по периметру дисплея и реализует поддержку функции распознавания лиц Face ID.

iPad Pro 2018
Дизайн iPad Pro 2018

Только этих изменений уже было бы достаточно для настоящей революции в сфере планшетов. Однако у Apple точно предусмотрены и другие сюрпризы, например, обязательно будет усовершенствованная "начинка". iPad Pro станут заметно более производительными и предоставят пользователям возможность выполнять ранее недоступные задачи.

Apple Watch Series 4

Смарт-часы Apple Watch внешне практически не менялись с момента выхода своей первой модели. Новые Apple Watch Series 4 будут явно отличаться от предыдущих поколений. У часов будет увеличенный дисплей с минимальными рамками по периметру. Большой экран не только изменит дизайн Apple Watch, но и расширит функциональность.

Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 4 с тонкими рамками

AirPods 2018

Беспроводные наушники AirPods – настоящий хит последних лет. В 2018 году Apple не выпустит совершенно новую модель AirPods. Компания представит улучшенную оригинальную модель с поддержкой беспроводной зарядки и функцией голосового помощника Siri.

AirPods 2018Apple обновит беспроводные наушники AirPods

И вместе с этим снизит цену на оригинальные AirPods. Многие пользователи этого очень сильно ждут.

Mac mini 2018

Мини-компьютеры Mac не обзоводились обновлениями уже четыре года. По последним утечкам, Apple намерена исправить ситуацию и выпустит новую модель Mac mini. Об устройстве известно лишь то, что оно получит современные характеристики и увеличенную по сравнению с предшественником цену. Несмотря на это, Mac mini останется самым доступным компьютером Apple.

Mac mini 2018Прототип Mac mini 2018

iOS 12

На презентации 12 сентября Apple будут говорить не только об устройствах. Как и предыдущие годы, компания уделит внимание новым версиям операционных систем, которые практически готовы к запуску. Мы, конечно же, о iOS 12, macOS Mojave, watchOS 5 и tvOS 12.

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12 сентября Apple объявит дату выхода iOS 12. Отметим, что анонса этой даты ждет огромное количество пользователей iPhone и iPad.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Apple Техно Смартфоны планшеты iPad iPhone XS iPhone 9 Гаджеты
Источник: 24 Канал
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