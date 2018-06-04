Сегодня, 4 июня, в конференц-центре McEnery в калифорнийском городе Сан-Хосе начнется летняя презентация корпорации Apple под названием WWDC 2018, которая продлится до 8 июня.

На мероприятии компания Apple планирует представить ряд обновлений для операционной системы, а также новые MacBook и даже Mac Pro. Стоит отметить, что слухи о презентации новых iPhone на конференции появлялись уже давно, однако инсайдеры сообщили, что новые смартфоны стоит ожидать уже осенью.

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В частности, в рамках мероприятия Apple анонсирует выход новой iOS 12, и обновленной macOS. Также, скорее всего, компания презентует бюджетную версию колонки для "умного" дома HomePod и обновленный голосовой помощник Siri. Кроме того, на презентации представят проект Marzipan, который нацелен объединить приложения для iOS и macOS в единое целое. Компания из Купертино анонсирует выход обновленных операционных систем для "умных" часов – watchOS 5 и телевизоров – tvOS 12. Также планируется запуск ARKit 2.0 – приложения для дополненной реальности и iPad Pro с поддержкой Face ID.

Летняя презентация Apple WWDC 2018: текстовая онлайн-трансляция

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