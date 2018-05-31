Презентация Xiaomi: Mi Band 3, Xiaomi Mi 8 и другие революционные новинки

31 мая в Китае состоялась большая закрытая презентация Xiaomi, приуроченная к 8-летию китайской компании. Здесь в конце презентовали фитнес-трекер Mi Band 3, флагманский смартфон Mi8, фирменную прошивку MIUI 10 и другие интересные новинки. Об этом далее подробнее.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3

Это действительно долгожданный гаджет от Xiaomi. И надо сказать, что он оправдал все ожидания.

Xiaomi Mi Band 3 оправдал все надежды

В частности, фитнес-трекер получил функцию, которую не поддерживает ни один из подобных гаджетов, – это модуль NFC. Это дает возможность пользователю Mi Band рассчитываться в магазинах, используя одну или несколько различных платежных систем.

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Кроме того, устройство может звонить и принимать сообщения. Новинка получила сенсорный OLED-экран. Также есть поддержка "умного" будильника и функции автомониторинга пульса.

И самое, пожалуй, наибольшее преимущество этого гаджета – его цена. Она более чем доступна – веого 169 юаней или около 700 гривен.

Цена удивляет больше всего

Смартфон Xiaomi Mi8

На презентации Xiaomi представила смартфон Mi8 и его младшую версию Xiaomi Mi 8 SE.

Так, Mi8 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2.8 ГГц и графикой Adreno 630. Новинка поступит в продажу уже с установленной версией Android 8.1 Oreo и обновленной прошивкой MIUI 10, о которой расскажем позже.

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Смартфон имеет AMOLED-дисплей с диагональю 6.21 дюйма, а его разрешение составляет 2248x1080 пикселей. Кстати, Xiaomi Mi8 стал первым телефоном компании, который получил дисплей с вырезом сверху, подобно iPhone X.

Xiaomi Mi8 будет сканер отпечатков пальцев прямо на экране

В верхней части экрана Mi8 имеет 12-мегапиксельную фронтальную камеру с модулем от компании Samsung, датчик приближения, инфракрасное освещение и инфракрасные линзы.

Что касается разблокировки смартфона, то здесь действительно много интересного. Разработчики укомплектовали Mi8 сразу тремя разновидностями разблокировки: сканер отпечатков пальцев на задней панели, сканер, встроенный в экран, и функция 3D-сканирования лица.

Устройство имеет 6 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти.

Кроме того, презентовали еще и топовую версию Xiaomi Mi8, который имеет прозрачную заднюю крышку. Она имеет карбоновую текстуру и выглядит довольно эффектно. Эта новинка имеет 8 ГБ внутренней и 128 ГБ встроенной памяти.

Топовая версия с прозрачной крышкой

Смартфон Xiaomi Mi SE 8

Младшая версия получила 5,88-дюймовый Full HD экран. На задней панели устройства, как и в базовой версии, сканер отпечатков пальцев. Также на задней панели расположился двойной модуль основной камеры на 12 Мп + 5 Мп. Фронтальная камера также получила модуль на 12 мегапикселей.

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Mi 8 SE стал одним из первых смартфонов, который будет работать на базе нового 10-нанометрового чипсета Snapdragon 710.

Презентация Xiaomi Mi 8: видео

Операционная система MIUI 10

Новая версия прошивки от Xiaomi обеспечит смартфоны поддержкой искусственного интеллекта при работе с камерой. Она должен повысить качество фотографий как на основной так и на фронтальной камерах.

Еще одно заметное обновление касается экрана многозадачности, которое теперь пролистывается вертикально, а не горизонтально.

Особое внимание прошивке MIUI 10 уделили поддержке жестов и адаптации всего интерфейса в вытянутых вертикально экранов.

Телевизор Mi TV 4

В этот день компания представила 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4. Он имеет IPS-экран с 178-градусным углом обзора и разрешением 4K UHD (3840 на 2160 пикселей). Дисплей поддерживает технологию HDR.

Телевизор работает на 4-ядерном процессоре Amlogic Cortex A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц, который дополнен графическим ускорителем Mali-T830. Устройство оснащено 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной флеш-памяти. В приборе имеется модуль Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц). Есть три порта HDMI, два USB, а также по одному Ethernet, AV и S / PDIF.

Mi TV 4 стоит в несколько раз дешевле, чем подобные модели

Как операционную систему в телевизоре использовали упрощенную версию MIUI – PatchWall.

Цена тоже удивляет – рекомендованная стоимость Mi TV 4 в Китае – 8999 юаней, около 37 тысяч гривен. Подобные версии у конкурентов в несколько раз дороже.

Шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR (2018)

Еще одна новинка, которая тоже отличается приятной ценой, – шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR (2018). Интересно также, что это самостоятельный гаджет, который не нужно синхронизировать со смартфоном.

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Шлем оснащен экраном с разрешением 2K, обычным 3,5 мм разъемом для подключения наушников, динамиками для воспроизведения звука, а также 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 ГГц и графическим ускорителем Adreno 530.

Шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR (2018)

Устройство имеет аккумуляторную батарею, емкостью 2600 мАч. Купить Xiaomi Mi VR (2018) можно в двух версиях, базовая с 32 ГБ встроенной памяти, и продвинутая 64 ГБ.

Новинка поступит в продажу уже в июне и будет стоить 245 долларов (6300 гривен) и 280 долларов (7 300 гривен) за модели с 32 ГБ и 64 ГБ флэш-памяти соответственно.

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