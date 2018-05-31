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Презентация Xiaomi: Mi Band 3, Xiaomi Mi 8 и другие революционные новинки

34 Читати новину українською
Презентация Xiaomi
Презентация Xiaomi / Фото из открытых источников

31 мая в Китае состоялась большая закрытая презентация Xiaomi, приуроченная к 8-летию китайской компании. Здесь в конце презентовали фитнес-трекер Mi Band 3, флагманский смартфон Mi8, фирменную прошивку MIUI 10 и другие интересные новинки. Об этом далее подробнее.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3

Это действительно долгожданный гаджет от Xiaomi. И надо сказать, что он оправдал все ожидания.

Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 3 оправдал все надежды

В частности, фитнес-трекер получил функцию, которую не поддерживает ни один из подобных гаджетов, – это модуль NFC. Это дает возможность пользователю Mi Band рассчитываться в магазинах, используя одну или несколько различных платежных систем.

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Кроме того, устройство может звонить и принимать сообщения. Новинка получила сенсорный OLED-экран. Также есть поддержка "умного" будильника и функции автомониторинга пульса.

И самое, пожалуй, наибольшее преимущество этого гаджета – его цена. Она более чем доступна – веого 169 юаней или около 700 гривен.

Xiaomi Mi Band 3

Цена удивляет больше всего

Смартфон Xiaomi Mi8

На презентации Xiaomi представила смартфон Mi8 и его младшую версию Xiaomi Mi 8 SE.

Так, Mi8 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2.8 ГГц и графикой Adreno 630. Новинка поступит в продажу уже с установленной версией Android 8.1 Oreo и обновленной прошивкой MIUI 10, о которой расскажем позже.

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Смартфон имеет AMOLED-дисплей с диагональю 6.21 дюйма, а его разрешение составляет 2248x1080 пикселей. Кстати, Xiaomi Mi8 стал первым телефоном компании, который получил дисплей с вырезом сверху, подобно iPhone X.

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8 будет сканер отпечатков пальцев прямо на экране

В верхней части экрана Mi8 имеет 12-мегапиксельную фронтальную камеру с модулем от компании Samsung, датчик приближения, инфракрасное освещение и инфракрасные линзы.

Что касается разблокировки смартфона, то здесь действительно много интересного. Разработчики укомплектовали Mi8 сразу тремя разновидностями разблокировки: сканер отпечатков пальцев на задней панели, сканер, встроенный в экран, и функция 3D-сканирования лица.

Устройство имеет 6 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти.

Кроме того, презентовали еще и топовую версию Xiaomi Mi8, который имеет прозрачную заднюю крышку. Она имеет карбоновую текстуру и выглядит довольно эффектно. Эта новинка имеет 8 ГБ внутренней и 128 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi Mi8

Топовая версия с прозрачной крышкой

Смартфон Xiaomi Mi SE 8

Младшая версия получила 5,88-дюймовый Full HD экран. На задней панели устройства, как и в базовой версии, сканер отпечатков пальцев. Также на задней панели расположился двойной модуль основной камеры на 12 Мп + 5 Мп. Фронтальная камера также получила модуль на 12 мегапикселей.

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Mi 8 SE стал одним из первых смартфонов, который будет работать на базе нового 10-нанометрового чипсета Snapdragon 710.

Презентация Xiaomi Mi 8: видео

Операционная система MIUI 10

Новая версия прошивки от Xiaomi обеспечит смартфоны поддержкой искусственного интеллекта при работе с камерой. Она должен повысить качество фотографий как на основной так и на фронтальной камерах.

Еще одно заметное обновление касается экрана многозадачности, которое теперь пролистывается вертикально, а не горизонтально.

Особое внимание прошивке MIUI 10 уделили поддержке жестов и адаптации всего интерфейса в вытянутых вертикально экранов.

Телевизор Mi TV 4

В этот день компания представила 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4. Он имеет IPS-экран с 178-градусным углом обзора и разрешением 4K UHD (3840 на 2160 пикселей). Дисплей поддерживает технологию HDR.

Телевизор работает на 4-ядерном процессоре Amlogic Cortex A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц, который дополнен графическим ускорителем Mali-T830. Устройство оснащено 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной флеш-памяти. В приборе имеется модуль Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц). Есть три порта HDMI, два USB, а также по одному Ethernet, AV и S / PDIF.

Mi TV 4

Mi TV 4 стоит в несколько раз дешевле, чем подобные модели

Как операционную систему в телевизоре использовали упрощенную версию MIUI – PatchWall.

Цена тоже удивляет – рекомендованная стоимость Mi TV 4 в Китае – 8999 юаней, около 37 тысяч гривен. Подобные версии у конкурентов в несколько раз дороже.

Шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR (2018)

Еще одна новинка, которая тоже отличается приятной ценой, – шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR (2018). Интересно также, что это самостоятельный гаджет, который не нужно синхронизировать со смартфоном.

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Шлем оснащен экраном с разрешением 2K, обычным 3,5 мм разъемом для подключения наушников, динамиками для воспроизведения звука, а также 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 ГГц и графическим ускорителем Adreno 530.

Шолом віртуальної реальності Xiaomi Mi VR (2018)

Шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR (2018)

Устройство имеет аккумуляторную батарею, емкостью 2600 мАч. Купить Xiaomi Mi VR (2018) можно в двух версиях, базовая с 32 ГБ встроенной памяти, и продвинутая 64 ГБ.

Новинка поступит в продажу уже в июне и будет стоить 245 долларов (6300 гривен) и 280 долларов (7 300 гривен) за модели с 32 ГБ и 64 ГБ флэш-памяти соответственно.

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Теги: Техно Интернет Гаджеты Смартфоны Фитнес-трекер Xiaomi
Источник: 24 Канал
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