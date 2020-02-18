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      Презентацию платформы примирения с Донбассом перенесли из-за боя в Золотом, – Сивохо

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      Сивохо сообщил о переносе презентации платформы примирения с Донбассом

      Запуск Национальной платформы примирения и единства с Донбассом, который должен был состояться 19 февраля, перенесли из-за атаки пророссийских боевиков на Донбассе. Однако СНБО продолжит работать над улучшением диалога между людьми.

      Об этом сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо на своей странице в фейсбук. Он подчеркнул, что атака российских наемников направлена на срыв мирных инициатив Украины.

      Важно: Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого: все, что известно

      "Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", – написал Сивохо.

      Важно! Пророссийские боевики ночью 18 февраля устроили жесткий бой против украинских военных возле Золотого на Донбассе, который длился более 5 часов. К сожалению, погиб один боец ВСУ, еще 5 получили травмы.

      По его словам, в СНБО сомневались, переносить ли презентацию Нацплатформи примирения. Однако в оборонном ведомстве все же решили не проводить его завтра, 19 февраля.

      Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за" и "против", но в итоге, решили перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Не отменить, а перенести. Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Непрерывно,
      – подчеркнул Сивохо.

      Советник секретаря СНБО добавил, что новую дату проведения прозентации объявят позже.

       

      Что предусматривает Нацплатформа примирения и единства

      • Национальная платформа примирения и единства с Донбассом не будет создана в рамках СНБО, а станет совершенно новой структурой.
      • Ее создали в рамках выполнения сформулированных президентом Зеленским задач гуманитарной политики реинтеграции Донбасса.
      • Задача Нацплатформи примирения – "объединить под своим крылом и общественные инициативы и государственные программы", помогать людям по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе "слушать и слышать".
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Бой возле Золотого СНБО Сергей Сивохо
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