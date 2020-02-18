Презентацию платформы примирения с Донбассом перенесли из-за боя в Золотом, – Сивохо

Запуск Национальной платформы примирения и единства с Донбассом, который должен был состояться 19 февраля, перенесли из-за атаки пророссийских боевиков на Донбассе. Однако СНБО продолжит работать над улучшением диалога между людьми.

Об этом сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо на своей странице в фейсбук. Он подчеркнул, что атака российских наемников направлена на срыв мирных инициатив Украины.

Важно: Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого: все, что известно

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", – написал Сивохо.

Важно! Пророссийские боевики ночью 18 февраля устроили жесткий бой против украинских военных возле Золотого на Донбассе, который длился более 5 часов. К сожалению, погиб один боец ВСУ, еще 5 получили травмы.

По его словам, в СНБО сомневались, переносить ли презентацию Нацплатформи примирения. Однако в оборонном ведомстве все же решили не проводить его завтра, 19 февраля.

Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за" и "против", но в итоге, решили перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Не отменить, а перенести. Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Непрерывно,

– подчеркнул Сивохо.

Советник секретаря СНБО добавил, что новую дату проведения прозентации объявят позже.

Что предусматривает Нацплатформа примирения и единства