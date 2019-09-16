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      Прежде чем повышать налоги, стоило бы научиться распоряжаться имеющимися деньгами, – Конотопский

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      Государственными деньгами надо распоряжаться эффективно
      Государственными деньгами надо распоряжаться эффективно / Иллюстративное фото (pixabay)

      Прежде чем поднимать налоги и организовывать дополнительных способы пополнения бюджета, государство должно научиться эффективно распоряжаться имеющимися в бюджете деньгами. Такое мнение в колонке для ain.ua выразил основатель и руководитель Ajax Systems Александр Конотопский, комментируя инициативу правительства по повышению налогов для ФЛП и запуск так называемого фонда IT Creative.

      Конотопский недоумевает, почему на второй день своей работы правительство вдруг решило поднять налоги, поскольку непонятно куда и как распределяются налоговые выплаты, которые компании выплачивают сейчас: "Не очень-то понятно, куда они идут и как используются". И гарантий, что с ростом поступлений система станет прозрачнее, – нет, считает он.

      "У меня накопилось немало вопросов, как государство тратит деньги. Я считаю, что первоочередная задача государства – научиться тратить эффективно то, что у них уже есть", – убежден предприниматель, и предлагает для начала вернуть выведенные из бюджета миллиарды гривен и закрыть офшорные схемы.

      "И вот только когда государство научится эффективно тратить наши деньги, но их все равно будет не хватать – начнем обсуждение подъема налогов", – подчеркивает он.

      Конотопский отмечает, что, скорее всего, "фонд развития человеческого капитала" будет столь же неэффективен, как и другие государственные институты. При этом крупные компании IT-индустрии давно сами вкладывают немало средств для обучения и развития сотрудников и претендентов.

      "У бизнеса больше денег, знаний, хороший менеджмент – и все уже готово. Поэтому брать с бюджета на обучение IT-компаний и передавать это государству – это крайне глупое занятие", – резюмирует он.

      Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 миллиардов долларов до 10 миллиардов, количество работников в отрасли возрастет со 165 тысяч до 650 тысяч человек.

      Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФЛП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Налоги
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