Прежде всего это укрепит независимость: в НАТО рассказали, что приблизит Украину к членству

12 июля в Брюсселе состоялась встреча украинского Президента Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столбенгера. Во время нее подчеркнули, что Россия должна вывести свои войска из Украины, прекратить обстрелы и освободить политзаключенных.

12 июля в Брюсселе обсуждают украинский вопрос. Президент Украины подчеркнул, что интеграция в Альянс является для нашей страны одним из самых больших приоритетов. Именно поэтому процесс модернизации Украины на всех уровнях продолжается.

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И объединение станет лучшим ответом на российскую пропаганду. Столтенберг подчеркнул, что если наша страна стремится вступить в НАТО, ей надо сконцентрироваться на реформах.

Сейчас основное – это проведение реформ в Украине. Вы достигаете значительного прогресса. И я призываю вас не сбавлять обороты, потому что именно это приблизит Украину к НАТО. И прежде всего это поможет укрепить вашу независимость и демократию,

– отметил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы считаем, что станем важным союзником для НАТО. Мы ни у кого не просим разрешения, мы имеем право быть членом организации, это суверенный выбор Украины", – подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко.

Видео выступления Генсека НАТО и Президента Украины

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита в Брюссель, в рамках саммита НАТО. Украинский и французский главы государств обсудили безопасную ситуацию на Донбассе.