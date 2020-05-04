Преждевременное ослабление карантина: салоны красоты, кафе и спортклубы уже работают в Житомире

С 1 мая в Житомире заработали салоны красоты, кафе и спортклубы. Произошло это задолго до официального ослабления карантина в Украине.

Учреждения из сферы услуг работают в Житомире только при определенных условиях. В частности, в кафе заказать столик пока нельзя и сделать заказ можно только "на вынос". Правда, посетителям заходить внутрь позволяют, передает ТСН.

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В салонах красоты не должно быть скопления людей. Хотя одиночные клиенты внутри все же есть. Кроме того, посетителей принимают только по предварительной записи. Последний составлен на месяц вперед. В то же время клиент может размещаться на площади в 15 квадратных метров.

В Житомире разрешили работать заведениям из сферы обслуживания (Скриншоты видео)

Главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов выступает против ослабления карантина, поскольку уровень заболеваемости коронавирусом в Украине не снижается. По его словам, в Житомире подтвердили 151 случай COVID-19.

Зато чиновники говорят, если не ослабить карантин, ляжет экономика города. Житомирский городской голова Сергей Сухомлин отметил, что за апрель они недополучили примерно 50 миллионов гривен.

"Постепенно, в рамках закона, с тем, чтобы бизнес соблюдал все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, нужно потихоньку открывать", – добавляет мэр Житомира.

В то же время председатель Житомирской ОГА Виталий Бучечко сообщил, что они будут заниматься отдельно вопросом салонов красоты. В частности, будут выяснять, насколько это является нарушением постановления Кабмина о санитарно-карантинных нормах. Если обнаружат нарушения, заведения закроют. Каким образом и как часто будут проверять салоны красоты на соблюдение карантина – пока неизвестно.

Между тем, в городе хотят разрешить работать промышленным магазинам. Свои предложения собираются подать в Кабмин и ждать разрешение.

Кстати Правительство разрешило работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая: что известно

Решение об ослаблении карантина в Житомире городские власти приняли еще 28 апреля. Согласно документу, с 1 мая в городе должны были заработать парикмахерские, заведения питания (адресной доставки заказов), рынки.

Заметим! Во время своего заседание 29 апреля правительство разрешило возобновить работу рынкам с 1 мая. Должны были заработать минимум 872 как аграрных, так и продовольственных рынка.

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая .

, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал . Уже с 11 мая Украина начнет ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

По словам премьера Дениса Шмышаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее , чем предполагали.

, чем предполагали. Об ослаблении карантина задолго до официального начала также объявили мэры Черкасс и Днепра.

Что откроют в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала