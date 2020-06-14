Президент Владимир Зеленский наградил 17-летнего Александра Гаркуша орденом "За мужество" III степени. Курсант из Днепропетровщины летом 2019 года спас 5 детей, которые нашли на детской площадке гранату.

Гранату нашли на детской площадке

Взрывную находку обнаружили дети в селе Пашена Балка. Александр сразу понял, какая опасность ждет детей, схватил гранату и хотел выбросить. Однако не успел – она ​​разорвалась. Об этом сообщает АрмияInform.

Читайте также Зеленский вручил награды родным погибших на Донбассе спецназовцев СБУ

Парень получил многочисленные травмы

Перед взрывом Александр еще сумел закрыть собой детей. Юный герой получил много травм, в частности, потерял четыре пальца на руке. Также у парня были раны живота, осколки в конечностях и голове.

Операция длилась около семи часов, во время нее парень пережил клиническую смерть. Из-за тяжести ранений юноше пришлось провести полмесяца в реанимации. Впоследствии Александр восстановился и вернулся к учебе в Криворожском лицее.

Гранату принес семиклассник

Дети, среди которых были и 5-летние малыши, потом рассказали, что боеприпас, который едва не стоил всем жизнь, на площадку принес семиклассник. Отец этого мальчика вернулся из АТО.

Отец Александра служил в АТО

Новость об ордене стала для Александра Гаркуши приятной неожиданностью.

Мы гордимся нашим воспитанником и его смелым поступком. Юноша – сын военного, ветерана АТО, сейчас упорно готовится к вступлению в один из военных вузов Министерства обороны Украины и мечтает стать офицером,

– рассказал заместитель начальника Криворожского лицея-интерната по воспитательной работе полковник Александр Супрун.

Особенно обрадовался награде сына отец, который защищал Украину на Востоке. Именно он предоставлял парню первую помощь после взрыва.