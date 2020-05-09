Президент почтил память погибших во Второй мировой войне на Закарпатье и в Киеве

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших воинов, которые освобождали Украину от нацистских оккупантов, на Закарпатье и в Киеве.

Утром президент почтил память погибших минутой молчания в столичном парке Вечной Славы, сообщает пресс-служба президента в твиттере.

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Владимир Зеленский возложил цветы возле Вечного огня.

Президент почтил память погибших минутой молчания в Киеве: видео

Впоследствии политик отправился с рабочей поездкой на Закарпатье.

Владимир Зеленский посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.



Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой войне на Закарпатье / Фото пресс-служба президента

"На Закарпатье закончилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для почтения подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", – отметил Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский на Закарпатье / Фото пресс-служба президента

Накануне президент Украины почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке городского типа Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

Что известно о 9 мая в Украине? В Украине и ЕС 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.



В Украине предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.



В этом году все массовые мероприятия 8 и 9 мая в Украине отменили из-за коронавируса.



Важнейшие даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала

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