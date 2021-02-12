У Туркменістані президент Гурбангули Бердимухамедов призначив свого сина Сердара заступником голови уряду. Посаду віцепрем'єр-міністра створили напередодні.

Сердара Бердимухамедова ввели до складу Державної ради безпеки Туркменістану. Він також очолив Вищу контрольну палату країни.

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Якими будуть обов'язки нового віцепрем'єра

В його обов’язки на посаді віцепрем'єра буде входити робота із впровадження цифрової системи та запровадження нових технологій у державну систему та в різні галузі. Зокрема економіку, охорону здоров’я, освіту та інші.

Варто також зазначити, що з лютого 2020 року Сердар Бердимухамедов обіймав посаду міністра промисловості та будівельного виробництва Туркменістану.

Диктатура у Туркменістані: що відомо

В одному з районів на сході Туркменістану влада змушує місцевих жителів купувати разом з продуктами фото президента країни.

Чиновники вважають, що портрет глави держави має бути в кожному домі.

У Туркменістані також потрібно періодично змінювати портрети президента у всіх державних установах. Оновити фото на необхідне – на яких він з іншою зачіскою та на фоні іншого килима – потрібно до 1 вересня.